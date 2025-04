Segreti di famiglia anticipazioni 17 aprile: operato d’urgenza, Eren in pericolo

Continuano le puntate della nota soap opera turca, ma stavolta le vicende non saranno buone. Eren si troverà in grande pericolo.

Le vicende di Segreti di Famiglia stanno continuando puntata dopo puntata, in streaming su Mediaset Infinity. Nel corso del precedente episodio, andato in onda il 16 aprile, Serdar è stato messo in stato di fermo. Tugce si è invece confrontato con la madre sull’intenzione di vivere con Eren e l’ha esortata a lasciare il marito. Nonostante questo, la giovane ha faticato a mettersi in contatto con Eren e si è creata una tensione tra i vari personaggi. Anche Ceylin e Metin hanno provato a mettersi in contatto con Eren, ma la situazione si è complicata quando un automobilista ha notato l’auto ferma di Eren lungo la strada e ha quindi risposto al suo cellulare. Sono emerse notizie molto preoccupanti, dato che Eren è stato accoltellato ed è in condizioni critiche. L’uomo è stato trasportato in ospedale per essere sottoposto ad un intervento chirurgico d’urgenza.

Succederanno molti altri colpi di scena durante la puntata che andrà in onda oggi 17 aprile. Eren sarà infatti sempre più in pericolo e si temerà per la sua vita.

Le anticipazioni di Segreti di Famiglia: cosa succede a Eren

La famosa soap turca ha fatto breccia nei cuori degli italiani sin dal primo momento in cui è arrivata nel Bel Paese, come d’altronde hanno sempre fatto i contenuti originari della Turchia. Dopo i grandi colpi di scena che ci sono stati nel corso delle precedenti puntate, sta adesso per arrivare un episodio tutto nuovo, che è disponibile da oggi 17 aprile su Mediaset Infinity. Yekta andrà dal complice di Serdar e si farà portare sul luogo in cui è stato sepolto Zafer, chiedendogli di dissotterrare il corpo ma in modo parziale. Nel frattempo, Eren verrà operato d’urgenza dopo l’accoltellamento di cui è stato vittima.

Ad averlo colpito improvviso è infatti stato proprio il suo amico, e lo capiscono in fretta anche Ilgaz e Pars. Al momento non si sa come saranno le sue condizioni di salute nel corso di tutta la trama, ma di certo c’è molta apprensione tra i fan, che non vedono tra l’altro ora di guardare tutte le puntate. Un nuovo episodio di Segreti di Famiglia viene pubblicato dal lunedì al venerdì in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Segreti di Famiglia: le anticipazioni dal 21 al 25 aprile

Nel corso della prossima settimana, Ilgaz raggiungerà al porto Ceylin e la sua famiglia, e lì aspettano che Zafer sbarchi dalla nave appena rientrata. Quando scopre però che il padre in realtà non è mai stato su quell’imbarcazione, decide di farle sapere del ritrovamento del cadavere nella foresta di Belgrado e di portarla quindi alla sede della scientifica per il riconoscimento mediante gli indumenti. Al funerale di Zafer sono presenti tutti, incluso Yekta. A quel punto Pars torna in centrale e inizia ad indagare sulla morte di Zafer. Metin trova invece dei filmati in cui si vede l’uomo al mercato del pesce, proprio nel periodo in cui aveva sequestrato Yavuz. Pars fa invece emettere un mandato e, durante la perquisizione, viene ritrovata una seconda pistola che va alla scientifica.