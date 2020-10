Seconda linea, anticipazioni e diretta prima puntata 1 ottobre 2020

Debutta oggi alle 21.20 Seconda linea, talk show condotto dai giornalisti Francesca Fagnani (guarda la sua videointervista) e Alessandro Giuli (intervistato qui). TvBlog seguirà la prima puntata in diretta.

Dalla lista degli ospiti della prima puntata il programma sembra voler prendere le distanze dal classico agone politico televisivo: gli invitati di stasera sono Paolo Bonolis, Carlo Cottarelli, Max Giusti, il neogovernatore delle Marche Francesco Acquaroli, il sindaco di Napoli Luigi De Magistris, Teresa Colombo e il matematico Piergiorgio Odifreddi.

Tra le presenze fisse della trasmissione lo scrittore Pietrangelo Buttafuoco, i gornalisti Stefano Cappellini e Alessia Lautone, dell’influencer Nicole Rossi – ex alunna de Il Collegio di Rai2 e vincitrice di Pechino Express 2020 – e Umberto Broccoli che aprirà uno spazio vintage sulle vecchie tribune politiche Rai in bianco e nero.

Inoltre ad ogni puntata Fortunato Cerlino sarà interprete di una “corrispondenza dall’Inferno”. Infine il fumettista Milo Manara presenterà una sua tavola in esclusiva per il pubblico di Seconda Linea.

COME VEDERE SECONDA LINEA IN STREAMING

Sarà possibile vedere Seconda linea in livestreming su Raiplay e su app, tablet e smartphone, mentre il giorno successivo alla messa in onda sarà disponibile in Guida Tv / Replay.