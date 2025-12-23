Scintille dopo il GF: protagonisti quasi alle mani. “Scontro violento li hanno divisi”

Tensioni dopo il Grande Fratello, la finale del reality show è andata in onda giovedì 18 dicembre ed è stata Anita a vincere quest’edizione. Secondo le ultime indiscrezioni pare che ci sia stato uno scontro tra due protagonisti che sarebbero quasi arrivati alle mani.

A riportare quest’ultima voce su quella che è stata un’edizione senza dubbio discussa del programma, è stata Deianira Marzano. L’esperta di gossip ha condiviso sul suo profilo Instagram un messaggio che racconta quanto sarebbe accaduto dietro le quinte.

Cosa è successo dopo la finale del Grande Fratello, il retroscena sul programma

In quest’edizione del Grande Fratello ci sono state diverse liaison, ma è nata anche una relazione, quella tra Jonas e Anita, che tra l’altro ha vinto quest’edizione. I due giovani si sono piaciuti quasi da subito e non si sono più separati fino alla puntata finale.

Ebbene stando al messaggio riportato da Deianira Marzano, pare che Giulio e Jonas avrebbero avuto uno scontro fuori della casa, dopo che il primo avrebbe detto al secondo di “fare poco lo scemo”, perché se lui non fosse uscito dalla casa “Anita sarebbe stata con lui“. Secondo la segnalazione condivisa dall’esperta di gossip Giulio avrebbe sostenuto che la vincitrice avrebbe preferito lui perché “è un ragazzo anche colto a differenza di Jonas”.

Parole che avrebbero fatto scattare Jonas, che gli avrebbe quasi dato un pugno e sarebbero dovute intervenire altre persone per dividerli. Una presunta discussione, dunque, che stava per finire in rissa. Chiaramente si tratta solo di indiscrezioni che non trovano alcuna conferma da parte dei diretti interessati. Al momento Jonas ha rotto il silenzio dopo la fine del Grande Fratello, è tornato sui social per commentare l’epilogo della sua esperienza nel reality.

Il ragazzo ha voluto ringraziare i fan per il sostegno che gli hanno dimostrato in questo percorso. Ha spiegato che questo percorso nella casa gli ha fatto comprendere molte cose di se stesso, sottolineando come non sia stato sempre facile per lui, superare emozioni, fragilità e limiti: “(…) Ho scelto di essere me stesso, senza strategie, senza maschere. Con i miei pregi e i miei difetti. Grazie a chi mi ha sostenuto dal primo momento, a chi c’è stato anche quando era più semplice andare altrove (…)“, queste le parole del gieffino. Jonas ha concluso il messaggio dicendo di aver sentito l’affetto del pubblico e chiarendo che per lui il Grande Fratello non sarebbe stato solo un gioco, ma “un viaggio vero”. Il suo messaggio ha ricevuto molti commenti da parte di chi l’ha sostenuto. Ora bisognerà capire se lui o Giulio decideranno di rispondere a quest’indiscrezione che parla di una loro presunta lite. Staremo a vedere.