Saro Mattia Taranto: chi è il guru della moda legato a Lorenzo Spolverato del Grande Fratello

Saro Mattia Taranto, nelle scorse settimane, è balzato agli onori della cronaca rosa per un legame speciale con uno dei concorrenti dell’ultima edizione del ‘Grande Fratello‘, ovvero Lorenzo Spolverato. Il gieffino, però, dal canto suo, ha sempre negato di aver conosciuto il ragazzo ma, recentemente, il fashion designer, intervistato da ‘Nuovo Tv’, ha confessato di averlo incontrato, per la prima volta, durante la prima del film ‘Runner’, che si è svolta a Milano, il 2 dicembre 2023:

“Lorenzo si è mostrato particolarmente galante con me e devo ammettere che è stato anche molto malizioso. Dopo l’evento abbiamo proseguito la serata insieme. In auto c’è stato un bacio molto passionale. Non era un semplice bacio tra amici ma qualcosa di più sentito”.

Il giovane stilista ha precisato anche che il rapporto non si è spinto oltre per sua volontà: “Io non sono uno che si lascia andare facilmente. Non ero così coinvolto emotivamente da sentire il desiderio di andare oltre”

Nonostante nella casa del ‘GF’, Lorenzo abbia intrapreso una relazione con Shaila, i dubbi sulla sua presunta omosessualità si insidiano dentro e fuori dal programma. Stasera, giovedì 16 gennaio 2025, in prima serata, su Canale 5, il confronto finale tra i due protagonisti.

Conosciamolo meglio:

Chi è Saro Mattia Taranto? Età, lavoro, Instagram

E’ uno stylist e designer calabrese. E’ originario di Montalto Uffugo in provincia di Cosenza. E’ laureato in Fashion Design presso l’Università di Naba a Milano dove vive. Il suo motto è “La moda deve valorizzare ogni individuo e ogni tipo di corpo”. Ha un profilo Instagram @buttahros che, ad oggi, conta oltre 17600 followers. E’ nato il 16 giugno 2000 sotto il segno dei Gemelli. Ha 24 anni.

“Ciao a tutti! Sono Saro Taranto, un ragazzo di 23 anni laureato in Fashion Design alla Naba di Milano. Specializzato in look uomo e donna, sono entusiasta di annunciare il lancio della nostra pagina! La mia missione è creare capi unici che esprimano individualità e stile. Seguiteci in questo viaggio creativo e scoprite le mie collezioni su @buttahros #FashionDesign #Naba #Milano

#NewBrand”