Sapiens 2021-2022: quando va in onda, puntate, streaming

Sapiens – Un solo pianeta va in onda da tre stagioni ed è ormai a pieno titolo uno dei classici del palinsesto di Rai 3. Il programma di approfondimento scientifico sullo stato di salute del pianeta Terra tornerà sul piccolo schermo nella primavera del 2022 al sabato sera in prima serata con la conduzione di Mario Tozzi.

Sapiens 2021-2022: quando va in onda

La trasmissione incentrata sul cambiamento climatico e altri fenomeni riguardanti il globo terrestre andrà in onda nel prestigioso slot del sabato sera di Rai3 nella primavera del 2022, quando su Canale 5 tradizionalmente viene programmato Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi.

Sapiens 2021-2022: numero puntate

Al momento è ignoto il numero delle puntate previste, ma nella scorsa edizione ne sono andate in onda sei. A condurle Mario Tozzi, divulgatore scientifico dalla carriera ultraventennale ma anche primo ricercatore del Centro Nazionale delle Ricerche. Nel 2020 si è avvalso della collaborazione del cantautore Lorenzo Baglioni, diventato noto per aver partecipato al Festival di Sanremo 2019 con il brano Il congiuntivo tra le Nuove Proposte. I due hanno poi portato in giro per l’Italia uno spettacolo teatrale intitolato Fa un pop più caldo e il libro Un’ora e mezza per salvare il pianeta. Tozzi ha all’attivo partecipazioni a Geo & Geo, ma soprattutto la conduzione di Gaia – Il pianeta che vive, Terzo pianeta in Rai e su La 7 La Gaia Scienza, con il supporto del Trio Medusa. Dal 2009 è al timone di Sapiens – Un solo pianeta. Nel programma si è occupato non solo di cambiamenti climatici, ma anche di Covid-19, sesso, l’invenzione della luce, ffrane e alluvioni, dinosauri, tecnobarocco, vulcani, alimentazione, piante, l’isola di Atlante, Mediterraneo, Luna, terremoti.

Sapiens 2021-2022: streaming

La tramissione andrà in onda nel sabato sera di Rai3 in prime time nella primavera del 2022. Sarà possibile guardarla in livestreaming sulla piattaforma Raiplay. Naturalmente le puntate rimangono disponibili anche al termine della messa in onda.