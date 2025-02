Le conferenze stampa di Sanremo continuano: con oggi, giovedì 13 febbraio 2025, siamo alla quarta conferenza del mattino, quella che precede la Terza Serata del Festival. Al centro ancora gli ascolti della Serata, in un confronto dal quale Carlo Conti continua a non partecipare, preferendo che si parli dello spettacolo, della musica, della qualità della proposta offerta.

Non saranno in conferenza i Duran Duran, che hanno già incontrato la Stampa ma solo quella del Roof dell’Ariston: i colleghi della Sala Stampa Lucio Dalla non l’hanno neanche potuta seguire in collegamento. Saranno però sul palco e canteranno un medley dei loro successi. Ma vediamo cosa ci attende in questa conferenza stampa che seguiamo live dalle 12.

Presenti in sala stampa al Roof dell’Ariston: Marcello Ciannamea (Direttore Intrattenimento Prime Time), Claudio Fasulo (Vice Direttore Intrattenimento Prime Time, un rappresentante della giunta del Comune di Sanremo, o forse ancora il Sindaco Alessandro Mager, Carlo Conti (Conduttore e Direttore Artistico di Sanremo 2025), con lui anche le tre co-conduttrici della Terza Serata di Sanremo 2025, ovvero Miriam Leone, che proprio Conti incoronò Miss Italia qualche anno fa, Elettra Lamborghini, che torna al Festival da conduttrice dopo la partecipazione nel 2020, e Katia Follesa, al suo debutto sanremese.

Chissà che non compaia in conferenza anche Edoardo Bennato, che stasera canterà Sono solo canzonette, brano che dà anche il titolo al docufilm sulla sua carriera che sarà trasmesso da Rai 1 il prossimo 19 febbraio.

Ma ora è tempo di seguire la conferenza stampa a partire dalle 12.