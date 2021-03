Mediaset sembra decisa a puntare sui volti che abbiamo visto in onda in prima serata su Canale 5, due volte a settimana, per cinque mesi e mezzo, nel corso della quinta edizione del Grande Fratello Vip.

Tommaso Zorzi appare, ormai, lanciatissimo visto che, da tempo, si parla di un programma tutto suo, confermato dal diretto interessato in un’intervista a Libero. Per ora, l’influencer milanese sta prendendo parte a L’Isola dei Famosi nel ruolo di opinionista e ha presenziato nella prima puntata della nuova edizione del Maurizio Costanzo Show, dove vi sarà presente anche nella seconda.

Anche Francesco Oppini, dopo il GF Vip, ha trovato un impiego televisivo, entrando nel cast fisso di Tiki Taka, il programma di approfondimento calcistico di Italia 1, condotto da Piero Chiambretti.

Dopo Zorzi e Oppini, ora è il turno di Giulia Salemi, ex concorrente di ben due GF Vip, il quinto ma anche il terzo.

Il format ideato dalla modella e influencer italo-persiana durante il lockdown, e nato su Instagram, infatti, sbarcherà su Mediaset Play, a partire dal prossimo 16 aprile, per un totale di sei settimane.

Salotto Salemi, questo è il titolo del format, sarà un talk show interamente al femminile, senza alcun ospite maschile, all’insegna del “girl power”, come urlavano le Spice Girls negli anni ’90.

Tra le ospiti, troveremo Paola Di Benedetto, vincitrice del GF Vip 4, Veronica Ferraro, migliore amica di Chiara Ferragni, Dayane Mello, la modella brasiliana tra le protagoniste del GF Vip 5, Gaia Zorzi, sorella di Tommaso, Martina Hamdy, ex concorrente del GF Vip 3 e conduttrice di Meteo.it, e Arianna Cirrincione, fidanzata di Andrea Cerioli, uno dei naufraghi dell’Isola 15.

Giulia Salemi raccoglierà le confidenze delle sue ospiti, mettendo in mostra le proprie capacità di make-up artist. E poi non mancheranno consigli di bellezza e notizie di gossip.

A differenziare il format Instagram da questa versione per Mediaset Play, sarà soprattutto la veste scenografica, conforme ad un vero e proprio programma televisivo.