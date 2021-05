Si chiama Sabrina la nuova arredatrice dell’omonimo show Sabrina design accessibili, che avremo modo di trovare proprio questa mattina in maratona fino al tardo pomeriggio sul canale Home & Garden TV. La design decisamente celebre negli States è da poco approdata anche qui con un docu-reality personale nel quale ci spiega come rendere accoglienti le nostre case… Pur senza budget.

Anche per questo vorremmo oggi raccontarvi qualcosa in più a proposito di Sabrina Soto, nome italo-americano per una designer di successo e di origine Cubana, ora star della tv negli States, che finalmente stiamo imparando a conoscere anche qui da noi. Della sua vita precedente Sabrina racconta poco, anche sul suo Blog personale nel quale tuttavia fa riferimento alle ultime esperienze in tv.

In Sabrina design accessibili la conosciamo come una giovane appassionata di arredamento che cerca di aiutare chiunque decida di contattarla per una consulenza personale nell’arredare con una spesa di soltanto poche decine di dollari un’abitazione, riuscendo anche nella strabiliante impresa di trasformarla completamente. Ma cosa altro sappiamo di lei?

“Credo fortemente nel fatto che ogni spazio nel quale viviamo può e dovrebbe essere una rappresentazione di ciò che siamo, al di là del budget. Ognuno di noi ha una personalità tutta sua e dovrebbe vivere in un ambiente che la rispecchi. Accettare e amare chi siamo e comprendere da dove veniamo è probabilmente l’unico modo per iniziare a capire davvero quale sia il design più adatto a noi”.

Queste le parole di Sabrina di Sabrina design accessibili sul suo portale online, che non lasciano poi a molti dubbi: è appassionatissima a quel che fa e grazie alla sua incredibile voglia di fare riesce a trasmettere l’amore per il design anche a noi. Sul suo profilo Instagram, la star di Sabrina design accessibili racconta anche di sé, della sua famiglia e soltanto in un secondo momento anche del suo lavoro, come arredatrice ma non solo.

Sempre da Instagram scopriamo che al momento Sabrina viva a Los Angeles. L’abbiamo già vista al fianco del conduttore televisivo e celeberrimo carpentiere Ty Pennington, star delle precedenti edizioni di Home Extreme Makeover. Non ci resta che seguire questo pomeriggio Sabrina design accessibili sul canale 56 del digitale per scoprirne di più.