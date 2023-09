La Ryder Cup è uno storico torneo di golf che si disputa ogni due anni, dal 1927, che vede protagonisti una selezione di giocatori statunitensi e una di giocatori europei.

L’edizione 2023 del torneo, per la prima volta nella storia, si terrà in Italia, al Marco Simone Golf and Country Club di Guidonia Montecelio, provincia di Roma, dal 29 settembre al 2 ottobre.

Sarà possibile seguire l’evento sia sulla Rai che su Sky Sport.

Di seguito, trovate tutti i dettagli.

Ryder Cup 2023: programma

Per quanto riguarda i match, venerdì e sabato si giocheranno quattro Foursomes e quattro Fourball mentre domenica, si giocheranno dodici singoli.

Oltre alla sfida vera e propria, ci saranno anche alcuni eventi collaterali. Tra questi, ci sarà l’All-Star Match, tradizionale appuntamento che, mercoledì 27 settembre, vedrà protagonisti golfisti speciali come Novak Djokovic, Carlos Sainz, Andriy Shevchenko, Gareth Bale e Leonardo Fioravanti.

Giovedì 28 settembre, invece, si concluderà la Junior Ryder Cup, riservata ai talenti under 18 europei e statunitensi, e si terrà la cerimonia di inaugurazione.

Da venerdì 29 settembre a domenica 1° ottobre, ci saranno le gare.

Dove vedere Ryder Cup 2023

La Ryder Cup 2023 di golf andrà in onda sulla Rai (e sulla piattaforma RaiPlay) e su Sky (e in streaming su NOW).

La Rai è titolare dei diritti in esclusiva free-to-air dell’evento.

Tutte le mattine, alle ore 7:30, andrà in onda su Rai Sport HD, Ciao Ryder! Aspettando la Ryder Cup, programma curato da Maria Barresi che racconterà storia, curiosità e aneddoti riguardanti il torneo. La cerimonia di apertura di giovedì 28 settembre, invece, sarà trasmessa in diretta su Rai 2 a partire dalle ore 16 mentre tutti i match saranno proposti, live e senza interruzioni, su RaiPlay e su Rai Sport HD, venerdì e sabato, dalle ore 7:30 alle 18, e domenica, dalle ore 11:30 fino alla conclusione. Rai 2 proporrà in diretta, domenica 1° ottobre, l’ultima ora di gioco e, tutti i giorni, una sintesi in seconda serata.

La telecronaca, infine, sarà affidato a Gianluigi Zamponi, con gli interventi di Maria Barresi dal green e la conduzione in studio di Alessandro Fabretti.

Per quanto concerne Sky, invece, la 44esima edizione della Ryder Cup si potrà seguire per intero su Sky Sport e anche in streaming su NOW, con una copertura di oltre 50 ore di diretta.

Il canale di riferimento sarà Sky Sport Golf, canale 206 di Sky.

Le telecronache saranno affidate a Silvio Grappasonni, Roberto Zappa, Massimo Scarpa, Michele Gallerani, Marco Cogliati, Claudio Viganò e Giovanni Dassù. Gli studi in diretta dal Marco Simone Golf & Country Club, invece, saranno condotti da Francesca Piantanida, con la partecipazione di Alessandro Lupi.

Oltre ai live, sono previsti anche approfondimenti che andranno in onda su Sky Sport 24. Da giovedì 28 settembre a domenica 1° ottobre alle ore 20 su Sky Sport 24, Alessandro Bonan condurrà una striscia quotidiana, dal titolo L’originale – Speciale Ryder Cup.

La Ryder Cup 2023 avrà anche una copertura online 24 ore su 24 sul sito ufficiale e sui canali social ufficiali di Sky Sport.

Ryder Cup sulla Rai

Mercoledì 27 settembre

Alle 7.30 e alle 23:05 su Rai Sport

Ciao Ryder! Aspettando la Ryder Cup

Ryder Cup: Sky

Mercoledì 27 settembre

Dalle 12.30 alle 15.30

All-Star Match

Giovedì 28 settembre

Dalle 10.30 alle 13.30

Ultima giornata Junior Ryder Cup 2023

Alle 15.30

Studio Ryder Cup

Dalle 16 alle 17

Cerimonia di apertura Ryder Cup 2023

Alle 17

Studio Ryder Cup

Venerdì 29 settembre

Dalle 7.30 alle 18.30

Prima giornata Ryder Cup 2023

Alle 18.30

Studio Ryder Cup

Sabato 30 settembre

Dalle 7.30 alle 18.30

Seconda giornata Ryder Cup 2023

Alle 18.30

Studio Ryder Cup

Domenica 1° ottobre

Alle 11

Studio Ryder Cup

Dalle 11.30 alle 18

Terza e ultima giornata Ryder Cup 2023

Alle 18

Cerimonia conclusiva

Alle 18.15

Studio Ryder Cup

Cos’è la Ryder Cup

La Ryder Cup, trofeo che nasce nel 1927, mette di fronte i 12 migliori giocatori di golf europei contro i 12 migliori giocatori di golf statunitensi. Il torneo non prevede alcun montepremi e si disputa ogni due anni, alternando una sede negli Stati Uniti e una in Europa.

Per quanto riguarda le edizioni europee, la Ryder Cup si è sempre svolta nel Regno Unito tranne in tre occasioni, in Spagna nel 1997, in Francia nel 2018 e, ovviamente, in Italia quest’anno.

Per quanto concerne le vittorie passate, la formazione statunitense è in vantaggio su quella europea con 28 vittorie contro 15, di cui tre vittorie ottenute da una selezione del Regno Unito.

Dal 1927 al 1971, infatti, il torneo ha visto protagoniste una selezione degli Stati Uniti e una del Regno Unito. Nel 1973, l’Irlanda si è unita alla Gran Bretagna mentre dal 1979, la selezione è diventata europea.

Ryder Cup: team USA

La selezione di giocatori statunitensi è formata da Zach Johnson (capitano), Scottie Scheffler, Wyndham Clark, Brian Harman, Patrick Cantlay, Max Homa, Xander Schauffele, Brooks Koepka, Jordan Spieth, Collin Morikawa, Sam Burns, Rickie Fowler e Justin Thomas.

Ryder Cup: team Europa

Nella selezione di giocatori europei, troviamo dal capitano Thomas Bjørn (Danimarca), Rory McIlroy (Irlanda del Nord), Jon Rahm (Spagna), Robert MacIntyre (Scozia), Tommy Fleetwood (Inghilterra), Viktor Hovland (Norvegia), Tyrrell Hatton (Inghilterra), Matt Fitzpatrick (Inghilterra), Sepp Straka (Austria), Justin Rose (Inghilterra), Shane Lowry (Irlanda), Nicolai Højgaard (Danimarca) e Ludvig Åberg (Svezia).