Oggi, lunedì 7 giugno 2021, sono stati presentati ufficialmente gli appuntamenti estivi di RTL 102.5 e la nuova campagna pubblicitaria Very NEW Normal People, di cui gli spot andranno in onda prossimamente su RTL 102.5, su Sky, durante gli Europei di calcio, e su La 7, per una durata di 3 settimane.

Angelo Baiguini ha così introdotto il palinsesto estivo di RTL 102.5 che potrete vedere di seguito, nei dettagli:

Vi presentiamo i nostri nuovi progetti a breve termine. Parleremo del nostro impegno per gli Europei. Inoltre, raggiungeremo nuovamente gli italiani che tornano in vacanza, in diretta da tre località, in Sardegna, Puglia e Sicilia. E infine, annunciamo e confermiamo la quinta edizione di Power Hits Estate 2021.

RTL 102.5: Euro 2020

A partire dall’11 giugno 2021, RTL 102.5 seguirà i campionati europei per la quinta volta, avendo acquistato tutti i diritti delle 51 partite.

Il telecronista Paolo Pacchioni ha avuto il compito di presentare il palinsesto dedicato a UEFA Euro 2020:

Il ritorno alla normalità si vedrà con il ritorno del pubblico allo stadio. Avremo partite con un bel sottofondo… Faremo vivere le partite con Noi Dire Gol, con un occhio di riguardo nei confronti della nazionale italiana. Costruiremo uno show fatto con ironia, battute, coinvolgendo più persone possibili. Avremo 2 squadre a seconda della fascia oraria. Non ci saranno solo le cronache delle partite. Oltre alle notizie di Non Stop News, ci saranno due appuntamenti fissi, ogni giorno. Speriamo di accompagnare l’Italia in questo percorso che possa essere più lungo possibile.

Nel dettaglio, tutte le partite degli Europei saranno raccontate e commentate da RTL 102.5 in Noi Dire Gol, con due squadre di conduttori, da una parte, gli speaker Emanuele Carocci, Sara Calogiuri, Massimo Galanto e Jennifer Pressman e dall’altra, Charlie Gnocchi, Barbara Foria e Valeria Graci, con il commento tecnico dei giornalisti Paolo Pacchioni e Andrea Salvati.

In collaborazione con Sky Sport, ogni giorno RTL 102.5 ospiterà i giornalisti Sky all’interno del proprio palinsesto così come i giornalisti di RTL 102.5 interverranno nei programmi di Sky Sport.

Alle ore 8:35, andrà in onda Diario Azzurro, all’interno di Non Stop News, rubrica quotidiana con gli aggiornamenti e le curiosità dal ritiro della Nazionale. A fine giornata, invece, andrà in onda uno Speciale Europei.

RTL 102.5: Estate 2021

Da lunedì 26 luglio a domenica 22 agosto 2021, RTL 102.5, RadioFreccia, Radio Zeta e RTL 102.5 News accompagneranno gli ascoltatori, con 1600 ore di diretta e 60 speaker coinvolti, da tre luoghi di villeggiatura, per raccontare l’Italia che riparte e le famiglie che tornano in vacanza.



RTL 102.5 e RadioFreccia trasmetteranno in diretta dal Resort Is Serenas Badesi Village di Bluserena, a Badesi, in Sardegna. Radio Zeta e RTL 102.5 News, invece, trasmetteranno dal Valentino Village di Castellaneta, in Puglia. RTL 102.5, infine, sarà in diretta ogni sera anche dal Turmalin di Lipari, in Sicilia.

RTL 102.5: Power Hits Estate 2021

Il prossimo 31 agosto, infine, si terrà la quinta edizione di Power Hits Estate, la manifestazione organizzata da RTL 102.5 al termine della quale viene incoronato il tormentone dell’estate appena trascorsa.

L’evento si terrà all’Arena di Verona e l’obiettivo di RTL 102.5 è quello di poter disporre dell’arena a pieno regime, per quanto riguarda il pubblico. Le dichiarazioni di Angelo Baiguini: