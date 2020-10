Restart, anticipazioni e diretta prima puntata 7 ottobre 2020

L’Italia del post emergenza sarà raccontata da Restart, nuovo programma di Rai2 in onda ogni mercoledì in seconda serata alle 23.25, condotto da Annalisa Bruchi con l’editorialista del Corriere della Sera Aldo Cazzullo. TvBlog seguirà la prima puntata in liveblogging.

Nella prima puntata sarà ospite il Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri con il quale si parlerà di Recovery fund e Bonus. Nella parte incentrata sul lavoro si parlerà di imprese che nonostante tutto riescono a reggere, per proseguire con l’inquietante viaggio nella realtà della crisi del commercio a Roma, nel post lockdown con negozianti sull’orlo del fallimento si rivolgono sempre di più agli usurai e alla mafia organizzata, che si starebbe impossessando dell’economia romana.

Tra gli esperti arruolati il professor Carlo D’Ippoliti dell’Università La Sapienza che illustrerà alcune statistiche mentre il professor Giancarlo Timpone spiegherà al pubblico ciò che entra ed esce dalle nostre tasche: tasse, bonus, mutui, incentivi. Molto spazio al tema del lavoro, con le storie di chi ha saputo reinventarsi.

COME VEDERE RESTART IN STREAMING

Sarà possibile vedere Restart in livestreaming su Raiplay e su app, tablet e smartphone, mentre il giorno successivo alla messa in onda sarà disponibile in Guida Tv / Replay.