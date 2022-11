Il celebre stilista Renato Balestra è morto oggi, sabato 26 novembre, all’età di 98 anni, in una clinica a Roma. A darne la notizia, le figlie, Federica e Fabiana.

Nato nel 1924 a Trieste, Renato Balestra, oltre ad essere il creatore del marchio omonimo di alta moda distribuito in tutto il mondo, nel corso della sua carriera ha lavorato con tantissimi dive del cinema (Gina Lollobrigida, Sophia Loren, Ava Gardner, Candice Bergen, Zsa Zsa Gabor, Tina Louise, Joan Bennett, Natalie Wood, Ann Miller, Arlene Dahl, Linda Christian, Liz Taylor, Claudia Cardinale), senza dimenticare la sua attività anche per il teatro, sia come costumista che come scenografo. È stato lo stilista preferito anche di regine, principesse e first lady.

Per quanto riguarda il piccolo schermo, invece, lo stilista era noto per essere uno degli ospiti ricorrenti nei vari programmi condotti da Piero Chiambretti tra i quali è doveroso ricordare Chiambretti c’è, andato in onda su Rai 2 nei primi anni 2000.

Nel 1988, inoltre, Renato Balestra divenne il primo stilista a condurre un programma televisivo. Rosa & Chic fu il titolo del programma in questione che andò in onda sempre su Rai 2.

Nel 2002, Balestra partecipò come ospite fisso, insieme a Moira Orfei e a Silvana Pampanini, a Domenica in, edizione condotta quell’anno da Mara Venier.

Nel 2010, lo stilista prese parte al reality, Cuore di mamma, condotto da Amadeus nel 2010, andato in onda su Rai 2. In questo caso, Balestra ricoprì il ruolo di opinionista.

Nel 2011, invece, prese parte all’edizione di quell’anno de I Raccomandati, condotta da Pupo.

Negli ultimi anni, invece, è stato tra gli ospiti di Facciamo che io ero, il one-woman-show di Virginia Raffaele, andato in onda nel 2017 per quattro puntate su Rai 2, e di altre trasmissioni come Maurizio Costanzo Show, Vieni da Me, Buongiorno Benessere.

I funerali si terranno martedì 29 novembre nella Chiesa di Santa Maria del Popolo, a Roma.