Rai: nominati i vice direttori di genere

Oggi, secondo quanto affermato in un lancio di agenzia dall’Adnkronos e confermato da nostre fonti, l’amministratore delegato della Rai Carlo Fuortes, ha comunicato ai consiglieri di amministrazione dell’ente radiotelevisivo di Stato i vice direttori che andranno ad affiancare i responsabili dei vari dipartimenti di genere, figli della riforma della televisione pubblica voluta dall’attuale governance della Rai. Non ci sono state sorprese rispetto a quanto trapelato i giorni scorsi. Ma andiamo dunque a vedere i vice di Mario Orfeo, di Stefano Coletta, di Antonio Di Bella, di Silvia Calandrelli e di Francesco Di Pace.

Partiamo dunque dalla direzione Approfondimento guidata da Mario Orfeo, che avrà dunque come suoi vice Paolo Corsini, che si occupava del medesimo tema a Rai2, Andrea Sallustio, Elsa Di Gati, Ilaria Capitani e Sigfrido Ranucci (ad personam) tutti da Rai3, quindi Massimiliano De Santis, in arrivo da Rai1 e Milo Infante (ad personam) da Rai2. Per quel che riguarda la direzione intrattenimento Prime time affiancheranno Stefano Coletta in questo dipartimento Claudio Fasulo, Giovanni Anversa, Federica Lentini e Raffaela Sallustio, tutti provenienti dalla Rete 1, a cui si aggiungerà Fabio Di Iorio che si occupava già di intrattenimento a Rai2.

Antonio Di Bella, nell’intrattenimento day time avrà al suo fianco come vice direttori Angelo Mellone, che avrà la delega sui programmi del territorio e dintorni, a partire dalle varie Linee fino a programmi come Unomattina in famiglia; quindi Adriano De Maio, che già si occupava dell’intrattenimento day time a Rai2; Marco Caputo, già vice direttore a Rai Cultura; Federico Zurzolo, già capo redattore al TgR Lombardia e Silvia Vergato, già capo redattore a Rai News.

Per la struttura Cultura ed Educational diretta da Silvia Calandrelli i vice direttori saranno Rosanna Pastore, che si occuperà fra le altre cose di Che tempo che fa, cosa che già faceva in qualità di vice direttore di Rai3; Lorenzo Ottolenghi, già vice a Rai Cultura; Cecilia Valmarana, Giuseppe Giannotti e Piero Alessandro Corsini. Giorgio Buscaglia, storico capo struttura della sezione serie e film di Rai2 sarà il vice direttore di Francesco Pace nel dipartimento Cinema e Serie TV.