Una seconda serata di lunedì un po’ particolare per Rai 1 che questa sera, 28 settembre, senza Elezioni da raccontare, senza più Tavoli da imbandire e senza Porte a cui bussare si affida a una puntata speciale, e decisamente fuori programma, di Techetechetè in onda dalle 23.35. A firmarla Massimiliano Cané che ha confezionato un omaggio di un’ora circa a tre camaleonti del nostro showbiz come Loretta Goggi, Renato Zero e Giorgio Panariello. “Loretta, Renato e Giorgio” è il titolo di questa puntata che intreccia e celebra tre anniversari importanti per questi tre protagonisti, tre compleanni tondi che cadono proprio alla fine di settembre. Goggi e Zero hanno appena 24 ore di differenza, mentre tra Renato e Panariello ci sono esattamente 10 anni di scarto: se non è un segno del destino questo…

Ma a proposito di destini, la puntata speciale di Techetechetè non è utile solo a celebrare tre nomi importanti dell’universo Rai di ieri e di oggi (e non solo), ma anche a coprire il ‘vuoto’ di palinsesto lasciato per il momento dal nuovo programma di approfondimento di Monica Maggioni. Parliamo di 60 minuti, che da palinsesti Rai sarebbe dovuto partire già lo scorso 14 settembre ma di cui ancora non c’è traccia.

Dalla prossima settimana, quindi dal 5 ottobre, i palinsesti Rai propongono Sette Storie, altro titolo della Maggioni andato in onda questa estate. Di 60 Minuti, per adesso, si fa a meno e si copre la prima parte della seconda serata del lunedì con una puntata ad hoc, realizzata fuori programma, di uno dei migliori programmi realizzati dalla Rai. Subito dopo lo speciale Techetechetè su Goggi, Panariello e Zero, la palla passa a Maurizio Costanzo per la nuova stagione del suo “S’è fatta notte…”. Certo è che questo lunedì sera senza Porta a Porta inizia a essere un po’ debole per Rai 1. Aspettiamo l’arrivo della Maggioni.