Nel 2025, torna il Radio Zeta Future Hits Live, il Festival della Generazione Zeta organizzato da Radio Zeta, con la quarta edizione. Il festival, diventato in questi anni l’appuntamento musicale che segna l’inizio della stagione estiva, come di consueto, porterà sul palco un cast composto dagli artisti più amati e seguiti dalla Generazione Z.

La prima tappa dell’edizione 2025 si terrà a Roma.

Di seguito, tutti i dettagli.

Dove vedere Future Hits Live?

Sarà possibile seguire il Radio Zeta Future Hits Live 2025 in diretta in radiovisione su Radio Zeta (canale 266 del digitale terrestre e canale 735 di Sky), su RTL 102.5 (canale 36 del digitale terrestre e canale 736 di Sky) e in streaming sulla piattaforma RTL 102.5 Play.

Radio Zeta Future Hits Live 2025, Roma: cantanti

I primi 15 nomi annunciati per la line-up della data di Roma del 2025 sono: Artie 5ive, Emis Killa, Fedez, Francesca Michielin, Gaia, Joan Thiele, Lazza, Mahmood, Noemi, Olly, Rocco Hunt, Sarah Toscano, Serena Brancale, The Kolors e Tony Effe.

Olly, vincitore della 75esima edizione del Festival di Sanremo, ha annunciato in diretta la sua partecipazione all’evento.

Quanto costa il biglietto per Future Hits Live?

I biglietti, con i relativi prezzi, per il Radio Zeta Future Hits Live 2025 sono disponibili su TicketOne.

Dove fanno il concerto di Radio Zeta?

La quarta edizione del Radio Zeta Future Hits Live, il Festival della Generazione Zeta, si terrà domenica 1° giugno 2025 al Centrale del Foro Italico di Roma.

Il Centrale del Foro Italico ospita la tappa romana dell’evento per il terzo anno consecutivo.

Radio Zeta Future Hits Live 2025, Roma: conduttori

I conduttori dell’edizione 2025 non sono ancora stati comunicati ufficialmente.

Negli anni scorsi, il festival è stato condotto da Paola Di Benedetto (tutte e tre le edizioni), Jody Cecchetto (prima e seconda edizione), Camilla Ghini (prima e seconda edizione), Luigi Santarelli (terza edizione) e Giulia Laura Abbiati (terza edizione).

Radio Zeta sui social

L’hashtag ufficiale del Radio Zeta Future Hits Live è #radiozetaFHL25.

Radio Zeta, inoltre, è presente sui seguenti social: Instagram (@radiozetaof), TikTok (@radiozeta), Facebook (Radio Zeta) e X (@radiozetaof).