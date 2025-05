Quando inizia Temptation Island. Filippo Bisciglia al timone (ma Mediaset cambia rotta)

Il conto alla rovescia per Temptation Island è ormai partito e, come ogni estate, cresce l’attesa per scoprire i dettagli di uno dei programmi più seguiti della bella stagione.

Manca davvero poco alla nuova edizione di Temptation Island che come ogni estate darà una scossa alle storie d’amore delle coppie che decideranno di mettersi alla prova. Il reality ormai rappresenta uno dei programmi più seguiti di Mediaset perchè riesce a mescolare emozioni forti, drammi da innamorati e colpi di scena in un contesto che amano tutti, l’estate.

Al timone del reality, come da tradizione, ci sarà Filippo Bisciglia. Con il suo stile pacato ma incisivo, il conduttore è ormai parte integrante dell’anima del programma, riconosciuto come il traghettatore perfetto nei burrascosi “viaggi nei sentimenti”. Ma dietro la conferma di Bisciglia si nasconde un importante cambio di strategia da parte di Mediaset, che per il 2025 ha deciso di rimettere mano alla struttura del format.

Qualcosa infatti è cambiato e i fan noteranno fin da subito un sapore leggermente diverso rispetto al passato. E no, non si tratta solo del paesaggio. Le novità riguardano tanto la location quanto la programmazione stessa, con l’emittente che sembra voler proteggere il valore del suo “gioiello” estivo evitando eccessi.

Una sola versione per il 2025

Com’è ben noto Temptation Island l’anno scorso ha goduto di un doppio appuntamento, con una seconda messa in onda in versione autunnale. Qualcosa però non ha convinto i vertici di Mediaset, che quest’anno hanno deciso di ritornare alle origini. Secondo alcune indiscrezioni infatti, i vuole puntare tutto su una sola edizione, quella tradizionalmente estiva, archiviando così il tentativo – comunque positivo in termini di ascolti – del bis a settembre.

Una scelta strategica dettata dalla volontà di non saturare un format che, proprio nella sua unicità, trova la forza per dominare i palinsesti estivi. Nonostante i buoni risultati dell’edizione autunnale, che aveva comunque tenuto testa alla concorrenza, Mediaset sembra intenzionata a mantenere alta l’attesa e la “sete di Temptation” nel pubblico, evitando l’effetto usura.

Ma le novità non si fermano qui. Dopo anni trascorsi nell’inconfondibile cornice sarda dell’Is Morus Relais, anche la location cambia: per la prima volta il reality si sposterà in Calabria, nel suggestivo scenario del Calalandrusa Resort. Un cambio di paesaggio che segna un nuovo capitolo visivo per il programma, ma che mantiene intatti i suoi ingredienti principali: falò, gelosie infuocate, tentazioni e soprattutto storie d’amore messe a dura prova.

L’appuntamento, salvo sorprese, è fissato per l’ultima settimana di giugno, mentre i casting sono ufficialmente aperti già da un pò. La produzione infatti, guidata da Fascino PGT, è già al lavoro per selezionare le nuove coppie disposte a mettere in gioco il proprio amore davanti alle telecamere. La durata dovrebbe essere quella classica: sette puntate che accompagneranno i telespettatori fino alla fine di luglio, come sempre in prima serata su Canale 5. Sarà quindi un ritorno alle radici, ma con qualche sapore nuovo: un Temptation Island di cui Mediaset vuole proteggere l’esclusività, essendo uno dei suoi fiori all’occhiello.