Quando inizia il Grande Fratello Vip, chi sostituisce Signorini, i nomi dei concorrenti, chi ha rifiutato

Grande Fratello Vip, quando inizia la nuova edizione del reality e chi potrebbe sostituire Signorini, i concorrenti, e chi ha rifiutato. Le indiscrezioni.

La nuova edizione del Grande Fratello Vip è al centro dell’eco mediatico da diverse settimane. Mediaset sta valutando con attenzione il destino del celebre reality show e secondo alcuni rumors starebbe pensando ad un restyling profondo del format: cambiamenti destinati a dare al programma una nuova luce. Dopo anni di ascolti altalenanti e l’uscita di scena del direttore artistico e conduttore storico Alfonso Signorini, la programmazione del 2026 potrebbe essere soggetta anche ad uno stop forzato.

Le prime indiscrezioni avevano fissato la partenza della versione Vip per l’inizio di marzo 2026, collocazione considerata strategica per il palinsesto primaverile. Tuttavia, negli ultimi giorni le cose sono cambiate, data anche la sospensione di Signorini. A quanto pare i vertici e gli autori oggi sarebbero al lavoro per valutare se confermare o meno il progetto: sul tavolo restano ipotesi diverse e nessuna scelta definitiva è stata ancora annunciata. Tuttavia il presunto debutto di Marzo darebbe la possibilità agli addetti ai lavori, che sono subentrati all’ex direttore di Chi, di resettare totalmente il reality.

Se il format dovesse tornare in onda non sarà privo di colpi di scena. C’è molto curiosità sui nuovi casting riaperti e , che sarebbero stati riaperti e ancora tutti da decidere. I nomi circolati finora sarebbero stati messi in stand by. Tra questi anche Aida Yespica, nome spesso accostato alla Casa più spiata d’Italia. La showgirl, secondo l’esperto di gossip Alessandro Rosica sarebbe stata opzionata per l’edizione 2026, ma poi esclusa all’ultimo momento, senza che siano stati resi noti i motivi.

GFVIP, chi prenderà il testimone da Signorini: il totonomi

Per ora le notizie sul futuro del GFVIP sono ancora incerte e prive di qualsiasi ufficialità. L’unica cosa sicura è che Signorini, visti i recenti eventi che lo hanno coinvolto, si è dimesso da Mediaset, che ha condiviso la sua scelta. Tuttavia se il reality dovesse tornare avrà una nuova guida: chi prenderà il testimone? Da subito è scattato il totonomi e a quanto pare la dirigenza del Biscione è determinata a puntare su un volto femminile.

I tre nomi quotati sono Veronica Gentili, conduttrice dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi, ma anche la popolare Michelle Hunziker e Ilary Blasi, già protagonista di altri show di successo e veterana dei reality. Anche se c’è chi non esclude Simona Ventura, reduce dal successo dell’ultima edizione Nip, la “Super Simo” nazionale è la candidata naturale per traghettare il format verso una nuova era di ascolti e solidità professionale.

Le dimissioni di Alfonso Signorini: la reazione di Mediaset

In seguito alle polemiche scoppiate nelle ultime settimane Alfonso Signorini ha annunciato l’autosospensione dalla collaborazione con Mediaset. I legali del conduttore hanno spiegato che la scelta di sospendersi è stata presa in via cautelativa e con l’obiettivo di tutelare la sua immagine professionale, in un contesto che definiscono “una campagna diffamatoria e calunniosa”.

Gli stessi legali hanno inoltre annunciato l’intenzione di adire alle vie legali per contrastare tali affermazioni. Al momento Mediaset ha accolto la sospensione e ha avviato verifiche interne. Inoltre l’azienda starebbe valutando il futuro del reality e avrebbe attuato una serie di azioni per valutarne l’opportunità di mandarlo in onda come previsto.