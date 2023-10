Dal 12 al 17 ottobre 2023, tornano le qualificazioni per gli Europei 2024 di calcio, con la settima e l’ottava giornata.

Per quanto riguarda i due prossimi impegni degli azzurri selezionati da Luciano Spalletti, l’Italia, nei prossimi giorni, scenderà in campo contro Malta e Inghilterra.

Per quanto concerne tutte le altre partite, invece, vi proponiamo la programmazione completa con i match visibili in chiaro sul canale 20, su TV8 e su Cielo, le amichevoli e i vari Diretta Gol che andranno in onda sui canali Sky Sport per gli abbonati Sky e NOW.

Qualificazioni Europei 2024: TV8 e Cielo

Per quanto riguarda le partite in onda in chiaro su TV8 e Cielo, i canali free to air di Sky, i match disponibili saranno Spagna-Scozia e Belgio-Svezia.

Spagna-Scozia, partita valevole per il Gruppo A, andrà in onda giovedì 12 ottobre a partire dalle ore 20:45.

Belgio-Svezia, invece, partita valevole per il Gruppo F, andrà in onda lunedì 16 ottobre a partire dalle ore 20:45.

Qualificazioni Europei 2024: canale 20

Il canale 20 proporrà, in esclusiva in chiaro, due partite: Olanda-Francia e Norvegia-Spagna.

Olanda-Francia, partita valevole per il Gruppo B, andrà in onda venerdì 13 ottobre a partire dalle ore 20:45.

Norvegia-Spagna, invece, partita valevole per il Gruppo A, andrà in onda domenica 15 ottobre a partire dalle ore 20:45.

Le partite sono visibili anche in live streaming su Mediaset Infinity e sul sito SportMediaset.it.

Qualificazioni Europei 2024: dove vederle su Sky Sport

Di seguito, trovate la programmazione completa delle partite che andranno in onda su Sky Sport e in streaming su NOW, inclusi i Diretta Gol e i match amichevoli. Verranno riproposte anche le partite dell’Italia in differita.

Gli studi dei pre e post-partita, Studio European Qualifiers, saranno condotti da Mario Giunta e Sara Benci.

Giovedì 12 ottobre

ore 20:45

Spagna-Scozia

Sky Sport Max e in streaming su NOW

Telecronaca Federico Zancan

Diretta Gol con Albania-Repubblica Ceca, Andorra-Kosovo, Bielorussia-Romania, Cipro-Norvegia, Croazia-Turchia, Isole Faroe-Polonia e Spagna-Scozia

Sky Sport Calcio e NOW

Telecronaca Davide Polizzi, Cristiano Tognoli, Fabrizio Redaelli, Luca Mastrorilli, Federico Botti, Dario Massara e Antonio Nucera

Venerdì 13 ottobre

ore 20:45

Olanda-Francia

Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Telecronaca Andrea Marinozzi

Inghilterra-Australia (partita amichevole)

Sky Sport 254 e in streaming su NOW

Telecronaca Massimo Marianella

Diretta Gol con Austria-Belgio, Islanda-Lussemburgo, Liechtenstein-Bosnia Erzegovina, Portogallo-Slovacchia, Irlanda-Grecia e Olanda-Francia

Sky Sport Calcio e NOW

Telecronaca Manuel Favia, Calogero Destro, Matteo Marceddu, Dario Massara, Alessandro Sugoni e Antonio Nucera

Sabato 14 ottobre

ore 15

Ucraina-Macedonia del Nord

Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

Telecronaca Andrea Marinozzi

Irlanda del Nord-San Marino

Sky Sport 257 e in streaming su NOW

Telecronaca Giovanni Poggi

ore 18

Slovenia-Finlandia

Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Telecronaca Giovanni Cristiano

Bulgaria-Lituania

Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

Telecronaca Nicolò Ramella

ore 20:45

Ungheria-Serbia

Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Telecronaca Nicola Roggero

Danimarca-Kazakhistan

Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

Telecronaca Federico Botti

ore 24

Italia-Malta (differita)

Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

Telecronaca Fabio Caressa, commento Beppe Bergomi

Domenica 15 ottobre

ore 15

Georgia-Cipro

Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

Telecronaca Elia Faggion

ore 18

Svizzera-Bielorussia

Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Telecronaca Calogero Destro

Repubblica Ceca-Isole Faroe

Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

Telecronaca Andrea Voria

ore 20:45

Norvegia-Spagna

Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Telecronaca Massimo Marianella

Diretta Gol con Galles-Croazia, Kosovo-Israele, Polonia-Moldavia, Romania-Andorra, Turchia-Lettonia e Norvegia-Spagna

Sky Sport Calcio e NOW

Telecronaca Paolo Ciarravano, Manuel Favia, Alessandro Sugoni, Peppe Di Giovanni, Federico Botti e Antonio Nucera

Lunedì 16 ottobre

ore 20:45

Belgio-Svezia

Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

Telecronaca Antonio Nucera

Diretta Gol con Bosnia Erzegovina-Portogallo, Gibilterra-Irlanda, Grecia-Olanda, Lussemburgo-Slovacchia, Islanda-Liechtenstein e Belgio-Svezia

Sky Sport Calcio e NOW

Telecronaca Paolo Ciarravano, Dario Massara, Andrea Marinozzi, Luca Mastrorilli, Davide Polizzi e Federico Zancan

Martedì 17 ottobre

ore 20:45

Francia-Scozia (partita amichevole)

Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca Riccardo Gentile

Malta-Ucraina

Sky Sport 252 e in streaming su NOW

Telecronaca Dario Massara

Diretta Gol con Irlanda del Nord-Slovenia, Lituania-Ungheria, San Marino-Danimarca, Serbia-Montenegro e Malta-Ucraina

Sky Sport Calcio e NOW

Telecronaca Davide Polizzi, Daniele Barone, Alessandro Sugoni, Antonio Nucera e Paolo Ciarravano

ore 24

Inghilterra-Italia (differita)

Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

Telecronaca Fabio Caressa, commento Beppe Bergomi