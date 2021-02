Prefestival 2021, Amadeus: “Mia moglie Giovanna Civitillo voluta dallo sponsor”

Amadeus, protagonista di una lunga intervista, sul settimanale ‘Oggi’, in edicola domani 25 febbraio 2021, ha voluto mettere la parola fine a tutte le polemiche sull’ingaggio della moglie, Giovanna Civitillo al Prefestival accanto a Giovanni Vernia e Valeria Graci:

“Giovanna lavora in Rai dal 1996, l’ha voluta lo sponsor e a me è stato comunicato a cose fatte. Lei mi ha detto: se ti creo problemi, rinuncio. Ma perché avrebbe dovuto? Ci si stupisce della moglie quando non lo si fa per le amanti…”.

A partire dal prossimo 2 marzo, il conduttore della settantunesima edizione del Festival di Sanremo ritroverà al suo fianco, Fiorello, con cui, lo scorso anno, ha formato un duo vincente:

“Per i cantanti e gli ospiti sarà più difficile, visto che io e Fiore siamo abituati a fare questo lavoro: da giovani capitava di dover animare feste di piazza con davvero poca gente che ci guardava. Inoltre, abbiamo fatto entrambi tanta radio, e lì il pubblico non lo vedi certamente. L’esperienza ci aiuterà. Saranno difficili magari i primi dieci minuti, ma poi, sapendo di essere protagonisti del più grande show dell’anno, tutto verrà naturale”.

Il presentatore, quest’anno, non potrà contare sulla presenza del pubblico all’Ariston per via delle misure di contenimento per il Covid-19:

“Non ero agitato l’anno scorso e non lo sono ora. Qui però devo capire che tipo di Festival sarà con un teatro vuoto. Sicuramente è un Sanremo che resterà nella storia del Festival: non parlo in termini di ascolti, ma del fatto che nulla di simile è mai stato fatto prima”.