Si è tanto parlato nelle scorse settimane del mancato confronto televisivo fra Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia ed Enrico Letta, segretario del Partito Democratico, confronto che si sarebbe dovuto svolgere presso gli studi romani di Porta a porta, condotto da Bruno Vespa sulla Rete 1 della Rai a pochi giorni dal voto previsto per domenica 25 settembre. Il confronto poi è stato annullato a seguito del parere dell’Agcom, arrivato dopo gli esposti di alcuni partiti, che lo ha ritenuto inopportuno, parere per la verità che poi abbiamo scoperto non essere unanime, vista la precisazione della commissaria Elisa Giomi alla stampa rispetto al suo voto contrario, in cui dice che ritiene fosse legittimo il confronto fra i due leader, anzi sarebbero stati auspicabili altri faccia a faccia con protagonisti gli altri leader dei vari schieramenti politici.

Nella prima stesura organizzativa della Rai erano previste due serate elettorali a cura del Tg1 e poi questo faccia a faccia finale fra i leader dei due partiti che secondo i sondaggi sarebbero i più votati nelle prossime elezioni politiche. Gli accadimenti delle ultime settimane hanno portato la Rai a cambiare un po’ le carte in tavola, spariscono quindi le due prime serate a cura del Tg1 e ne arrivano due direttamente curate da Porta a porta e con la conduzione di Bruno Vespa. La prima che dovrebbe ospitare gli schieramenti più piccoli andrà in onda su Rai1 giovedì 15 settembre in prima serata, mentre la seconda andrà in onda sette giorni dopo, ovvero il 22 settembre sempre su Rai1 in prime time.

Questa seconda serata ospiterà i partiti più grandi. Le modalità delle due serate prevedono delle interviste singole ai leader dei partiti condotte dallo stesso Bruno Vespa. Secondo quanto apprende TvBlog l’ordine di apparizione dei vari leader verrà deciso da un sorteggio. Oltre alle due prime serate sopra menzionate pre-elettorali, è prevista poi una puntata Speciale di Porta a porta in onda la sera del 25 settembre, sarà un prime time, in cui Bruno Vespa lancerà gli exit pool e i primi dati reali, il tutto fino a notte inoltrata.

La sera del 26 settembre poi è prevista una puntata di Porta a porta in seconda serata (questo perchè in prime time su Rai1 è prevista la partita di calcio Ungheria-Italia di Nations league) in cui si analizzeranno i risultati delle elezioni con tutti i leader di partito. A questi appuntamenti si aggiungono poi le seconde serate a cui si aggiungerà anche quella del lunedì per tutto il mese di settembre, serata questa da qualche tempo assegnata alla rete e che ora, complice la delicata situazione politica, torna ad essere nelle mani di Bruno Vespa con il suo Porta a porta.

Bruno Vespa dunque, a dispetto del tempo che passa, si conferma ancora leader dell’informazione politica in Rai con il suo immortale Porta a porta, mentre Lucia Annunziata tiene botta con le sue puntate speciali di In mezz’ora, in onda da oltre un mese la domenica pomeriggio su Rai3.