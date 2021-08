Pomeriggio cinque è il programma di infotainment prodotto da Videonews e in onda su Canale 5. Il contenitore spazia su diversi temi: dalla cronaca in diretta con gli inviati sul campo, alla società, costume e spettacolo con fatti e personaggi commentati in studio da ospiti e opinionisti. È condotto da Barbara d’Urso. Il regista è Giovanni Barbaro. Va in onda dallo studio 6 del Centro di produzione Mediaset di Cologno Monzese (Milano).

Pomeriggio cinque, quando inizia

A partire dalle primissime settimane di settembre 2021, Pomeriggio cinque tornerà in onda per la quattordicesima edizione. La data esatta sarà comunicata prossimamente. A differenza degli anni scorsi, l’orario di partenza del programma, come anticipato in un retroscena TvBlog, sarà ridotto iniziando probabilmente alle 17:30 circa per terminare alle 18:40.

La presenza di Barbara d’Urso è stata confermata anche dall’Amministratore Delegato Mediaset Pier Silvio Berlusconi durante la presentazione dei palinsesti Mediaset, lo scorso luglio. Il numero di puntate che dovrebbero andare in onda sarebbero oltre 200.

Pomeriggio cinque, puntate

Il numero di puntate che andranno in onda nella prossima stagione supereranno quota 200. La trasmissione andrà in onda come sempre per cinque volte a settimana, dal lunedì al venerdì pomeriggio.

Pomeriggio cinque, diretta

Il programma da settembre potrà essere seguito anche in HD al canale 505 del digitale terrestre o 105 di Sky e TivuSat. In streaming sul sito Mediaset Infinity oppure da app su tutti i device accedendo con un proprio account social. Nella sezione dedicata alle dirette dei canali Mediaset è possibile cliccare sul logo di Canale 5 per seguire il live.

Pomeriggio cinque, replica

La trasmissione momentaneamente non ha repliche in tv. Sul web, una volta terminata la puntata in diretta, Mediaset Infinity metterà a disposizione l’intero appuntamento sia sul sito che sull’app. Accedendo alla pagina del programma di Videonews si possono recuperare anche i singoli servizi trasmessi, le interviste e i momenti salienti delle puntate. All’interno della stessa pagina sono presenti anche altre stagioni, fino alla 2016/17.

Pomeriggio cinque, social

È attiva la pagina facebook del programma all’interno della quale vengono riproposte clip o linkate le puntate integrali a poca distanza dalla messa in onda. C’è anche un profilo ufficiale twitter seguito da oltre 50.000 followers ed uno instagram da oltre 150.000 seguaci.