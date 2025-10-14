Pinuccio riparte da La7, per l’inviato di Striscia un programma tutto suo: “Mediaset? Penso ad altro”

Alessio Giannone, conosciuto da tutti come Pinuccio, storico inviato di Striscia la Notizia, si appresta a vivere una nuova avventura televisiva. Mentre Striscia la Notizia deve ancora tornare in onda, lui è approdato su La7 dove condurrà un programma nuovo, Prova d’inchiesta, che lo porterà in giro per l’Italia “dimenticata”.

Tutti ricordano Pinuccio, tra le colonne del programma Striscia la Notizia, ma adesso – proprio quando il tg satirico sta vivendo un momento incerto – lui è pronto a ripartire con altro.

Il nuovo programma di Pinuccio su La7, le parole su Mediaset

Prova d’inchiesta inizierà mercoledì 15 ottobre e Pinuccio ha spiegato, in un’intervista a Fanpage, che l’intenzione è quella di raccontare l’Italia dimenticata, quella che vive ancora problemi con l’acqua, che sogna di rinascere e raggiungere le altre città del Paese.

Alessio Giannone si è detto molto entusiasta di questa nuova avventura professionale, spiegando che chi fa il suo mestiere è avere un sogno nel cassetto e la speranza che un giorno qualcuno aiuti a realizzarlo. Come ha sempre fatto, ha iniziato pubblicando video sul suo canale YouTube, racconterà quelle realtà italiani, minori, che non tutti conoscono, che vivono nell’ombra e che, invece, necessitano della luce dei riflettori per ripartire. Pinuccio ha spiegato che la sua intenzione è mostrare qualcosa che vada aldilà delle “cartoline” che spesso si vedono in televisione, raccontando quelli che sono i veri problemi e il pericolo che alcune di queste realtà vivono, quelle di scomparire.

Con Prova d’inchiesta, Pinuccio, accompagnato da Sabino, visiterà questi piccoli comuni, dove – ha spiegato l’ex inviato di Striscia – proverà a raccontare problemi che sono molto lontani da quello che si possa immaginare, niente a che fare con “grandi inchieste”, come lui ha specificato. I suoi racconti vogliono essere anche un modo per ironizzare sul giornalismo d’inchiesta, ma al contempo denunciare realtà dove le difficoltà sono inimmaginabili.

Pinuccio si augura di non essere “un pesce fuor d’acqua” su La7, che comunque è un canale televisivo meno generalista rispetto a Canale Cinque. Nel corso della lunga intervista ha parlato dei suoi esordi, di come sia nato con il suo canale YouTube e di tanto altro. Non poteva mancare il capitolo dedicato a Striscia la Notizia, ha detto di sentirsi con Antonio Ricci, ma ha spiegato che non ci sono novità, riferendosi al futuro ritorno in onda del tg satirico. Mentre su Canale 5 è stato trasmesso uno spot che sembrerebbe preannunciare un ritorno di Striscia, in realtà si sa ben poco sul quando e come accadrà.

Ora si parla di una ricollocazione in prima serata per Striscia la Notizia, Pinuccio ha chiarito come questo suo programma su LA7 nasca dalla volontà di portare avanti un suo progetto, lasciando intendere di non aver trovato altro a causa dell’incognita che graverebbe sul tg satirico. Sull’ipotesi di un ritorno a Striscia, ha spiegato come si debba capire cosa voglia la rete, poi ha aggiunto: “(…) Ci sono una serie di cose che naturalmente adesso non si sanno e si dovrà andare a valutare, anche perché, inutile dirlo, io in questo momento sto con la testa su altro. Spero che sia il primo di una serie di altri progetti“.