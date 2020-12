Pigiama Rave, anticipazioni prima puntata 7 dicembre 2020

C’è grande curiosità per questo Pigiama Rave, late night show in onda su Rai4 che segna il debutto alla conduzione dello stand up comedian Saverio Raimondo per viale Mazzini. Il programma andrà in onda stasera alle 23.15 ogni lunedì.

Collegato rigorosamente da casa, Raimondo ospiterà nella sua trasmissione personaggi del mondo dello, spettacolo, della cultura e della musica che parleranno anche loro dalle proprie abitazioni. Ognuno di loro sarà invitato a mostrare angoli insoliti della propria dimora, naturalmente con un tono molto scanzonato.

Il comico romano aveva già dimostrato di saper fare di necessità virtù in un periodo difficilissimo anche per la sua categoria: dal nulla durante il lockdown si era inventato sul suo canale Youtube il Covid Late Night, un late night show rudimentale ma con un buon ritmo e ospiti di rilievo, tra i quali Giancarlo Magalli. Pigiama Rave nasce proprio da quest’esperimento, in quanto il capo intrattenimento Palomar (che produce il programma) Marco Cingoli durante quei mesi si era imbattuto nella creatura di Raimondo.

Per chi non conoscesse il comico romano, ripercorriamone le orme. Nonostante la giovane età (è nato nel 1984), è sulle scene dal 2002, debuttando come autore per Serena Dandini in Bra – Braccia rubate all’agricoltura. Nel 2010 è ospite di Tetris su La7 e successivamente approda su Rai3 in Stiamo tutti bene al fianco di Belen Rodriguez. Due anni dopo partecipa a Un due tre stalla di Sabina Guzzanti e l’anno successivo affianca la sorella Caterina a Mtv ne La prova dell’otto, una sorta di Boris dei programmi di intrattenimento. Sempre nel 2013 entra a far parte del cast di Glob su Rai3 e de La Gabbia di Gianluigi Paragone. In quest’ultima occasione probabilmente la sua popolarità comincia a farsi largo, facendosi notare per i suoi interventi efficaci ma totalmente senza filtri (ne ricordo uno sulla reiterazione di una parola inerente al sess0 orale, che in questo modo perderebbe la sua carica discriminatoria nei confronti di una donna).

Ma è dal 2015 che Comedy Central inizia a puntare su di lui, affidandogli per quattro anni CCN – Comedy Central News, una rubrica di stand up comedy travestita da telegiornale. Nello stesso anno in esclusiva sul sito della Rai conduce il Dopofestival al fianco di Sabrina Nobile, ma probabilmente in viale Mazzini si accorgono di aver fatto il passo più lungo della gamba ingaggiando un comico che non conosce inibizioni nel linguaggio, a tal punto che alcune puntate spariscono dal portale (per poi tornare consultabili, si imputò la causa a problemi tecnici).

Proprio questa esperienza tuttavia si rivela fondamentale per il suo special Netflix Il satiro parlante uscito nel 2019, nel quale racconta tutte le difficoltà legate a quel progetto (soprattutto quando un dirigente Rai si chiede cosa sia lo squirting, nominato naturalmente da Raimondo in trasmissione).

Negli ultimi due anni in realtà la Rai più mainstream pare essersi innamorata di Saverio Raimondo: dal 2018 è ospite de Le parole della settimana di Massimo Gramellini, mentre dall’anno successivo addirittura di Bruno Vespa a Porta a Porta. L’impressione tuttavia è che il comico in tali contesti decisamente rassicuranti abbia iniziato a contenersi fino a istituzionalizzarsi, perdendo quella carica trasgressiva che lo rende unico.

L’auspicio è che con questa trasmissione su Rai4 torni a dimostrarsi un battitore libero ma soprattutto, sembra lapalissiano dirlo, a farci ridere dal momento che questa stagione televisiva è comprensibilmente avara di nuove produzioni e di conseguenza di programmi comici. Le uniche eccezioni sono rappresentate da Una pezza di Lundini, che dopo un avvio spumeggiante si è lentamente accartocciato nel suo surrealismo (Valerio Lundini ed Emanuela Fanelli hanno un ottimo potenziale) e da Geppi Cucciari con Che succ3de?, praticamente un ibrido tra G’Day e Rai Pipol ma finora divertentissimo.