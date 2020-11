Piacere Maisano, anticipazioni prima puntata 4 novembre 2020

Nel variegato palinsesto di Tv8 irrompe il giornalismo d’inchiesta: a partire da stasera per sei mercoledì, torna sul canale in chiaro di Sky alle 23.30 Piacere Maisano, il programma di reportage condotto dall’ex iena Marco Maisano. La trasmissione andrà in onda subito dopo X Factor, che a sua volta aveva debuttato giovedì scorso su Sky Uno e sarà quindi in chiaro con la prima puntata.

Armato dell’immancabile smartphone, al centro della prima puntata di stasera ci sarà l’energia. Quali sono i modi per produrla e cosa prevede il Green Deal deciso dall’Unione europea? A questo proposito l’ex iena sarà protagonista di un viaggio a tappe.

Tra sette giorni invece ammireremo Maisano alle prese con il tema della moda, un settore in profondissima crisi a causa del lockdown che ha attanagliato l’Italia in maniera profonda nei mesi di marzo e aprile, quando la prima ondata di Covid-19 si è affacciata nel nostro Paese. Il giornalista cercherà di capire lo stato dell’arte del settore, con un occhio alla sostenibilità. Saranno previsti contributi di David Pambianco, Anna Dello Russo ed Emma Marrone, quest’ultima giudice nel talent show che andrà in onda un paio d’ore prima.

La terza puntata, dedicata all‘immigrazione, prende le mosse da una domanda molto interessante: come mai il Ghana, che presenta il tasso più rapido di crescita in Africa, è interessato da una forte emigrazione, spingendo molti dei suoi abitanti a un pericolosissimo viaggio nel Mediterraneo?

Non poteva certo mancare il tema del complottismo, che sarà il protagonista della quarta puntata di Piacere Maisano: la teoria più in voga è il QAnon, secondo la quale il Deep State, sostenuto da una fantomatica rete di pedofili, vorrebbe sostituire Donald Trump alla guida degli Stati Uniti.

Qualcuno ha detto in maniera infelice che sono non indispensabili allo sforzo produttivo del Paese, ma sarà molto interessante come poter aiutare gli anziani con le nuove tecnologie. La quarta età sarà il tema della quinta puntata del programma.

Ci hanno detto infine di isolarci qualora fossimo affetti dal virus, ma quanti possono realmente farlo? L’argomento delle baraccopoli sarà al centro dell’ultima puntata.

COME VEDERE PIACERE MAISANO IN STREAMING

Le sei puntate di Piacere Maisano andranno in onda alle 23.30 su Tv8 e saranno in livestreaming sul sito ufficiale del canale Sky.