Perchè Franco ha lasciato Un Posto al Sole: l’addio di Peppe Zarbo

Per migliaia di volte Franco Boschi si è presentato al pubblico di Un Posto al Sole con il volto di Peppe Zarbo. Ma perché l’attore sicliano ha abbandonato il set della soap?

Qualche anno fa Fiorello rivelò la presenza, tra gli spettatori di Un Posto al Sole, di un insospettabile fan: nientemeno che uno dei vertici della concorrenza, Piersilvio Berlusconi. A quanto pare, sempre stando al celebre showman siciliano, l’ad di Mediaset sognerebbe da sempre di portare sulle reti del Biscione la “Beautiful italiana”, ma la Rai non sembra propensa a cedere al diretto competitor uno dei suoi prodotti più iconici.

Come dare torto a viale Mazzini? A parlare per la soap che gravita intorno a Palazzo Palladini è la sua straordinaria longevità. Il prossimo anno Un Posto al Sole spegnerà le trenta candeline. Tante saranno nel 2026 le stagioni di messa in onda di Upas e più di venti hanno visto la presenza di Franco Boschi, uno dei personaggi storici della soap. In tanti si chiedono perché l’attore che lo interpreta, Peppe Zarbo, abbia lasciato Un Posto al Sole.

Franco Boschi, uno dei volti storici di Un Posto al Sole

Per un quarto di secolo – in 6200 episodi dal 1998 al 2023 – Franco Boschi ha avuto il volto di Peppe Zarbo, l’attore agrigentino diventato notissimo presso il grande pubblico proprio grazie al ruolo del fratello di Anna, un uomo che dietro una corazza apparentemente infrangibile nasconde una grande profondità e altrettanto senso pratico.

Zarbo ha dato vita a uno dei personaggi più complessi e ricchi di umanità di Upas, con un passato a dir poco complicato (uscito dal carcere, uccide il padre che aveva ridotto in fin di vita sua madre) che trova la forza di lasciarsi alle spalle dopo essere sopravvissuto al cancro. Con la sua inconfondibile giacca di pelle e la motocicletta, alla fine Franco finisce per sfruttare al meglio il suo passato da investigatore privato e la conoscenza dei bassifondi criminali della città. Al punto da assumere spesso i panni del “salvatore della patria” indagando e risolvendo molti casi.

Nell’estate 2023 Franco si trasferisce infine ad Agrigento insieme alla famiglia e esce di scena da Un Posto al Sole. A annunciare la sua uscita dalla trama della soap di Rai 3 fu proprio il diretto interessato, con un lungo post di commiato pubblicato su Facebook: «Il 21 ottobre 1996 andava in onda la prima puntata di Un posto al sole. È stata un’avventura incredibile e irripetibile. Voglio ringraziare di cuore Rai, Freemantle e tutto il pubblico, così come le generazioni che sono cresciute insieme a noi».

«Aver fatto parte di questa famiglia – proseguiva il post – è stato un vero privilegio. È stata un’esperienza indimenticabile che porterò sempre nel mio viaggio. Guardando indietro, mi riempio di emozione per tutti i momenti condivisi e per tutto l’amore che ho ricevuto. Sono grato per l’affetto che mi avete dimostrato nel corso degli anni».

Perché Peppe Zarbo ha lasciato Upas

A maggio 2024 l’attore siciliano ha confidato a Fanpage.it il suo desiderio di dare una svolta alla propria carriera prendendosi una pausa dalla televisione. Una vera e propria scelta di vita, insomma. Oggi Peppe Zarbo vive a Londra. Nella capitale britannica si dedica alla produzione cinematografica con la sua società: Studio Yubaba.

«Da anni ho lasciato l’Italia. Franco Boschi ha raccontato mille vite, dovevo staccare», ha raccontato sempre a Fanpage l’attore classe 1965. Dopo tanti anni si è fatta largo la necessità di fermarsi e ripensare al proprio percorso professionale. L’opportunità di dare una svolta si è presentata in maniera tutto sommato casuale, complice una borsa di studio vinta a Wimbledon dalla figlia maggiore.

Nell’intervista Zarbo accosta i lunghi anni passati sul set di Un Posto al Sole a una storia d’amore che, come spesso capita, ha un inizio e una fine. Così con la produzione è maturata l’esigenza di chiudere il cerchio. Anche se i fan, in maniera neanche troppo velata, sperano di sempre di vederlo prima o poi indossare nuovamente i panni – e soprattutto la giacca – di Franco.

Ci sono speranze di rivedere Peppe Zarbo in Un Posto al Sole? A domanda precisa di Libero Magazine, l’attore a marzo di quest’anno ha lasciato una porta aperta: «Chissà, mai dire mai. La vita ha un modo tutto suo di sorprendere, e non possiamo mai escludere nulla».