Perchè Francesca Carrara ha lasciato (momentaneamente) la casa del Grande Fratello

A pochi giorni dalla nuova puntata della 19ª edizione del Grande Fratello, in programma lunedì 20 ottobre 2025 in prima serata su Canale 5, arriva un nuovo colpo di scena che sta già catturando l’attenzione dei fan. Dopo l’uscita momentanea di Anita Mazzotta, un’altra concorrente di spicco lascia temporaneamente la Casa: si tratta di Francesca Carrara.

Francesca Carrara lascia temporaneamente la Casa

La produzione ha confermato tramite un comunicato ufficiale che Francesca ha abbandonato temporaneamente il reality per motivi personali. La notizia ha immediatamente sollevato interrogativi sul suo futuro nella Casa, dove resta presente il figlio Simone De Bianchi, elemento che lascia aperta la possibilità di un suo ritorno.

Chi è Francesca Carrara e il suo ruolo nel reality

Francesca, 43 anni, è una tappezziera e restauratrice di Roma, madre di due figli, con cui mantiene un rapporto molto stretto. Dopo una separazione, ha deciso di riprendere in mano la propria vita, portando nella Casa grinta, determinazione e schiettezza. La sua personalità l’ha resa uno dei personaggi più amati e seguiti di questa edizione, capace di inserirsi rapidamente nelle dinamiche di gruppo e di attirare l’attenzione del pubblico.

L’uscita momentanea della concorrente ha sorpreso compagni di gioco e spettatori, lasciando spazio a dubbi e ipotesi sul suo futuro nel reality. La produzione, pur confermando la temporaneità dell’allontanamento, non ha fornito ulteriori dettagli sui motivi personali che hanno portato alla decisione.

Attesa per la prossima puntata

Con il televoto aperto che vede a rischio eliminazione Bena, Francesco Rana, Giulia Soponariu e Grazia Kendi, il pubblico attende di scoprire se Francesca Carrara farà ritorno nella Casa o se la sua assenza diventerà definitiva. La puntata di lunedì sera su Canale 5 sarà quindi decisiva per fare chiarezza sul destino della concorrente romana.