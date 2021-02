Parte questa sera, su Rai Uno, il primo dei cinque appuntamenti speciali con le canzoni e i volti più amati della musica e dello spettacolo italiano. Il sabato sera di Rai1, a partire dal 13 febbraio, è all’insegna del grande intrattenimento con un ciclo di eventi “A grande richiesta”, in collaborazione con Ballandi.

Il titolo dello show di sabato 13 febbraio è “Parlami d’amore”. E così, alla vigilia di San Valentino, in onda una serata dedicata all’amore e alle canzoni che l’hanno raccontato in tutte le sue sfumature, condotta da Veronica Pivetti con Paolo Conticini insieme a grandi ospiti musicali sotto la direzione artistica di Massimo Romeo Piparo.

Numerosi i cantanti e i personaggi dello spettacolo presenti in questo primo appuntamento su Rai Uno.

Tra gli ospiti: Massimo Ranieri, Gino Paoli e Danilo Rea, Rita Pavone, Peppino Di Capri, Marcella Bella, Gigi D’alessio, Irene Grandi, Fausto Leali, Dolcenera, Michele Zarrillo, Riccardo Fogli, Sergio Cammariere, Karima.

Inoltre, usando l’hashtag #Parlamidamore sui social, gli spettatori potranno dedicare le canzoni alle persone che amano.

Un flusso di note e sentimenti, guidato da Veronica Pivetti con Paolo Conticini che cercherà di conquistare la sua amata “Prof” con la musica e tutti gli stratagemmi dell’eterno gioco del corteggiamento.

Durante la conferenza stampa di presentazione del ciclo di cinque serate speciali, ecco le parole di Stefano Coletta, direttore di Rai Uno:

Con Veronica Pivetti e Paolo Conticini, riascolteremo le più belle canzoni d’amore, come il pubblico ci richiede. Le canzoni che il pubblico richiederà appariranno sullo schermo così come le dediche dei telespettatori. E’ una fruizione che ci fa tornare indietro nel passato. In tv, tutto è esistito, bisogna solo renderlo contemporaneo. Il contrappunto scenografico, la farà da leone. L’apporto grafico e della parte visual ci accompagnerà nel racconto, attraverso il passato e il presente.

Queste, invece, le dichiarazioni dei due conduttori, partendo da Veronica Pivetti:

“Parleremo d’amore con canzoni che sono eterne. Il grande salto è portare grandi canzoni del passato in uno studio che, però, è nuovo e avveniristico. E’ un contrasto che stimolerà molto il pubblico. Stiamo lavorando molto sul testo, stiamo cercando di analizzare le varie fasi dell’amore. Stiamo festeggiando una festa che non esiste, il pre-San Valentino! Non ci sarà una celebrazione dell’amore ma parleremo anche dei fallimenti dell’amore, l’amore, come lo viviamo, a tutte le età, a tutte le latitudini. Il filo conduttore saranno le canzoni strepitose. Una colonna sonora che non avrà nessuno”.

Entusiasmo condiviso dal collega e partner del programma, Paolo Conticini:

“Ringrazio il direttore Stefano Coletta. Sono elettrizzato nell’incontrare nuovamente Veronica con cui ho condiviso tanti successi. Per me, sarà una serata particolare. La vigilia di San Valentino insieme a Veronica: non posso chiedere altro!”

Appuntamento questa sera, quindi, su Rai Uno per “Parlami d’amore”, dalle 21.25 circa, in diretta su Rai Uno.