Paralimpiadi 2024: dove vederle in tv, Cerimonia D’Apertura, date, atleti italiani

Tutte le informazioni sulle Paralimpiadi di Parigi 2024: dove vederle in tv, calendario, programma, gli atleti italiani in gara.

Dal 28 agosto all’8 settembre 2024, si terrà la 17esima edizione delle Paralimpiadi, i giochi paralimpici estivi di Parigi 2024. La capitale francese ospiterà i giochi paralimpici per la prima volta nella sua storia.

Sarà possibile seguire in chiaro le Paralimpiadi 2024 sulle reti Rai.

Di seguito, trovate tutti i dettagli.

La 17esima edizione dei Giochi Paralimpici avrà inizio mercoledì 28 agosto e terminerà domenica 8 settembre 2024.

Paralimpiadi 2024: dove vederle

Le Paralimpiadi di Parigi 2024 andranno in onda in chiaro su Rai 2, Rai Sport HD e in streaming su RaiPlay.

Il canale YouTube delle Paralimpiadi 2024, invece, offrirà una serie di contenuti tra i quali troveremo dirette, replay, highlights, approfondimenti sugli atleti e altro.

Paralimpiadi 2024 sulla Rai, in chiaro

Rai 2 sarà il canale di riferimento della Rai per quanto riguarda i giochi paralimpici di Parigi 2024, con telecronache in diretta delle gare, analisi e rubriche.

Per tutta la durata delle Paralimpiadi, la programmazione prevede circa 14 ore al giorno di diretta, tra le ore 9.15 e le ore 23.30, precedute e seguite da due rubriche, O Anche No – Stravinco per la vita, di e con Paola Severini Melograni, in onda alle ore 8.45, e Sportabilia, l’appendice di commento agli eventi paralimpici firmata da Lorenzo Roata, in onda alle ore 23.30.

RaiSport HD, invece, continuerà il racconto nel corso delle edizioni quotidiane del Tg2.

L’intero racconto della manifestazione verrà curato dalla redazione di Rai Sport, guidata dal vicedirettore Riccardo Pescante.

I giornalisti di Rai Sport impegnati nel corso dell’evento saranno, a Parigi, Arianna Secondini, Federico Calcagno, Tommaso Mecarozzi, Luca Di Bella, Maurizio Colantoni, Stefano Rizzato, Nicola Sangiorgio, Dario Di Gennaro, Davide Novelli, Stefano De Agostini, Elisabetta Caporale, Marco Fantasia, Danila Filippone e Umberto Martini; a Milano, Riccardo Pescante, Isabella Schiavone, Alessandro Gargiulo, Enrico Cattaneo e Sabrina Gandolfi, Lorenzo Roata, Lorenzo Leonarduzzi, Edi Dembinski e Marco Tripisciano; a Roma, Stefano Pirozzi, Fabrizio Tumbarello e Gianluigi Zamponi.

A loro si aggiungeranno i 12 commentatori tecnici: Claudio Arrigoni, Federica Fornasiero, Andrea Lucchetta, Pierangelo Vignati e Stefano Pantano a Parigi, Stefano Silva, Stefano Rossetti, Matteo Torre, Giulia Riva ed Emanuele Di Marino a Milano e Deodato Cianfanelli e Bruno Mascarenas a Roma.

Paralimpiadi 2024: atleti italiani

L’Italia prenderà parte alle Paralimpiadi di Parigi 2024 con 141 atleti (71 atleti e 70 atlete) impegnati in 17 discipline. È la squadra italiana più numerosa di sempre presente ai Giochi Paralimpici.

Gli atleti azzurri si misureranno nei seguenti sport: Atletica, Badminton, Canoa, Canottaggio, Ciclismo, Equitazione, Judo, Nuoto, Scherma, Sitting Volley, Sollevamento Pesi, Taekwondo, Tennis in Carrozzina, Tennistavolo, Tiro a Segno, Tiro con l’Arco e Triathlon.

Tra gli atleti maggiormente conosciuti, ci saranno la schermitrice Bebe Vio, vincitrice di due ori, un argento e un bronzo olimpici, il nuotatore Manuel Bortuzzo, conosciuto a livello televisivo per aver preso parte ad un’edizione del Grande Fratello Vip e noto alle cronache per essere stato ferito da un colpo di pistola alla schiena nel 2019, rimanendo semiparalizzato, l’atleta Giuliana Chiara Filippi, l’atleta più giovane della compagine azzurra, con i suoi 19 anni, l’atleta Valentina Petrillo, prima atleta transgender alle Paralimpiadi, e Oney Tapia, atleta paralimpico noto a livello televisivo per aver preso parte ad un’edizione di Ballando con le Stelle.

Paralimpiadi 2024: programma

Mercoledì 28 agosto 2024

Mercoledì 28 agosto, si terrà la Cerimonia d’Apertura. Il primo giorno di gare sarà giovedì 29 agosto 2024.

Paralimpiadi 2024: Cerimonia d’Apertura

La Cerimonia d’Apertura delle Paralimpiadi di Parigi 2024 andrà in onda su Rai 2, mercoledì 28 agosto, a partire dalle ore 20. La cerimonia sarà commentata da Luca Di Bella, Lorenzo Roata e Claudio Arrigoni.

L’evento si terrà a Place de la Concorde e negli Champs-Élysées che ospiteranno 4.400 atleti paralimpici provenienti da 184 delegazioni.

Il direttore artistico della cerimonia è Thomas Jolly, lo stesso della Cerimonia d’Apertura delle Olimpiadi. Gli atleti sfileranno lungo il viale della Ville Lumière fino a raggiungere la sede dell’apertura ufficiale dei Giochi Paralimpici, Place de la Concorde, davanti a migliaia di spettatori.

La coppia di portabandiera dell’Italia sarà composta dall’atleta Ambra Sabatini e dal nuotatore e paraciclista Luca Mazzone.