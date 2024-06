Non è estate senza Paperissima Sprint che, a partire da lunedì 10 giugno 2024, tornerà ad occupare tutti i giorni, da lunedì a domenica, l’access prime time di Canale 5 al posto di Striscia la Notizia, andato in ferie dopo l’ultima puntata dell’edizione 2023-2024 trasmessa sabato 8 giugno.

Paperissima Sprint, come già sappiamo, non ha mai smesso di andare in onda, considerando l’edizione invernale, andata in onda ogni domenica, condotta da Roberta Lanfranchi. Da lunedì 10, come scritto in apertura, avrà inizio l’edizione estiva (la trentasettesima edizione in totale, considerate anche quelle invernali), condotta da Vittorio Brumotti, che presenterà il programma per la dodicesima volta nella sua carriera televisiva. Con Brumotti, ci saranno Marcia Thereza Araujo Barros e Valentina Corradi, già presenti anche nella versione invernale, e il Gabibbo.

La formula del programma, ovviamente, non subirà modifiche. Nel corso di ogni puntata, andranno in onda filmati inediti di papere e gaffe provenienti dalle tv di tutto il mondo, intervallati da nuovi sketch.

Nei 270 sketch ideati per quest’edizione, i conduttori reciteranno nelle più svariate ambientazioni, dalle arene dei gladiatori dell’antica Roma a Cuba, fino alla ricerca dei luoghi più misteriosi del mondo come Atlantide e l’Isola di Pasqua. Altri sketch saranno ambientati in studi televisivi, come quello di Belve o Lo Show dei Record. Anche il Gabibbo ricoprirà molti ruoli tra i quali quello del dj GabibBOB Sinclar (!).

Gli ospiti di quest’edizione, invece, saranno il comico e cabarettista Andrea Di Marco, fondatore del Movimento Estremista Ligure, e il trasformista Ennio Marchetto.

Per quest’edizione, la redazione di Paperissima Sprint sta ricevendo oltre 150 filmati inediti al giorno. Anche quest’anno, i telespettatori potranno inviare i filmati dello loro papere al sito ufficiale della trasmissione (www.paperissimasprint.mediaset.it).

Paperissima Sprint è un programma di Antonio Ricci, scritto con Lorenzo Beccati e con Alessandro Meazza, Fabio Nocchi e Carlo Sacchetti. La regia è affidata a Mauro Marinello.