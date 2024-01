Paolo Alberto Tonoli: chi è il figlio di Fiordaliso del Grande Fratello 2024

Stasera, lunedì 15 gennaio, in occasione della trentunesima puntata del ‘Grande Fratello 2024‘, Paolo Alberto Tonoli (detto Paolino), secondogenito di Fiordaliso (appena sbarcato da un volo proveniente da Bangkok) entrerà in casa per fare una sorpresa alla madre.

Conosciamolo meglio:

Chi è Paolo Alberto Tonoli il figlio di Fiordaliso del Grande Fratello 2024? Età, lavoro, Instagram

Paolo è nato a Piacenza il 3 gennaio 1989 sotto il segno del Capricorno. Ha, quindi, 35 anni. Ed è un regista molto affermato. Sua mamma è Fiordaliso mentre il papà è Paolo Tonoli. Ha un fratello di 17 anni più grande, Sebastiano, nato nel 1972.

Il suo profilo Instagram @paolo_tonoli conta, ad oggi, oltre 23oo followers. Vive a Milano, è appassionato di snowboard e surf.

“Al quinto mese di gravidanza rischiavo di perdere mio figlio Paolino, mi dissero che dovevano togliere utero e bambino. Io ho rischiato, ho voluto tenerlo e ce l’ho fatta” aveva detto, qualche tempo fa, la cantante durante una recente intervista a ‘Verissimo’.

La concorrente del reality di Canale 5 è legata ai figli da un amore speciale. Si definisce ‘lupa’ quando si parla di loro, una donna protettiva con gli uomini più importanti della sua vita (“Mangio chi me li tocca”):

“A volte è il piccolo che mi fa da padre, mentre con il primo c’è un temperamento più focoso. C’è una differenza abissale ma un amore così grande che sarei pronta a lasciare anche il mio lavoro”

L’interprete, durante i mesi di permanenza nel loft di Cinecittà, ha ricevuto un video messaggio da parte dei due figli che l’hanno incoraggiata a proseguire il proprio percorso fino alla fine senza arrendersi ai primi segni di cedimento:

“Stai facendo un figurone, non ti voglio vedere affatto abbattuta. Fuori stanno tutti benissimo, in splendida forma. Io sto facendo un lavoro, poi ti racconterò tutto., Tu non devi assolutamente mollare e continua così che stai facendo un figurone”.