Lele Adani entra nella squadra di 90° minuto, in onda su Rai2 ogni domenica, alle 18.25, con la conduzione di Marco Lollobrigida. E Paola Ferrari, uno dei volti storici di Rai Sport, non la prende benissimo.

La notizia dell’ingaggio dell’ex calciatore, oggi apprezzato commentatore, da parte della Rai non è ancora ufficiale (è stata anticipata nei giorni scorsi dal sito di Davide Maggio). Ma già arriva via social il commento di Paola Ferrari, che il programma che trasmette i gol della Serie A l’ha condotta fino all’anno scorso.

Commentando un articolo di Tuttosport dedicato proprio all’approdo di Adani a 90° minuto, la giornalista su Facebook ha scritto:

Vogliono proprio distruggere la tv di Stato.

Che la Ferrari non sia una ammiratrice dell’ex difensore di Fiorentina e Inter non suona come una novità. A luglio scorso, quando Adani fece sapere di essere stato estromesso da Sky dopo nove anni di collaborazione, la Ferrari condivise su Facebook la notizia con una didascalia chiarissima:

Finalmente Adani fuori da Sky.

A quanto risulta a TvBlog, Adani inizialmente sarebbe stato in trattativa con la Rai per seguire (da studio, quindi non in telecronaca) le partite della Nazionale proprio insieme a Paola Ferrari. Quel tipo di accordo però, alla fine, non è stato trovato.

Per la cronaca, inoltre, va segnalato che, a quanto apprendiamo, l’ambiente Rai Sport in generale pare non abbia accolto con grande entusiasmo l’arrivo di Lele Adani, al quale viene comunque riconosciuta grande competenza. Il tema è l’ingaggio di un esterno che sembra cozzare con il taglio di budget che interessa da tempo le trasmissioni sportive della Rai.