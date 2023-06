È una giornata di chiusure e di avvicinamento a nuovi inizi quella di oggi, venerdì 9 giugno. Se da una parte due trasmissioni come Viva Rai 2 ed È sempre mezzogiorno salutano il loro pubblico prima delle vacanze estive, a Roma, in viale Mazzini, si presenta il palinsesto della Direzione Intrattenimento Day Time per l’estate 2023.

A presentarlo sarà per la prima volta Angelo Mellone, neo direttore dell’Intrattenimento Day Time Rai. Per lui ormai una lunga esperienza in Rai, preceduta prima di questo incarico dalla vicedirezione del medesimo genere. Per questo Mellone ha già seguito da vicino – di alcuni ne è perfino l’ideatore – molti dei programmi che saranno presentati.

L’offerta che verrà presentata dovrebbe partire dalle due trasmissioni del mattino di Rai 1, in onda una dal lunedì al venerdì, l’altra il sabato e la domenica. Si tratta rispettivamente di UnoMattina Estate e Weekly. Alla conduzione della prima ci saranno Tiberio Timperi e Serena Autieri, accompagnata nel suo spazio anche da Gigi Marzullo. Per Weekly ritornano invece Fabio Gallo e Carolina Rey, quest’anno affiancati per i contenuti giornalistici da Giulia Bonaudi.

Nell’ora di pranzo, durante la settimana, ci saranno invece Camper in viaggio, con Tinto e Roberta Morise, e Camper, con Marcello Masi. Il primo programma sarà realizzato in esterna, mentre Masi sarà in studio. Per la domenica dovrebbe invece essere prevista Linea Verde Estate, con Angela Rafanelli e Peppone.

Nel pomeriggio di Rai 1 tornerà Estate in Diretta, con alla conduzione Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini. Dopo di loro, in onda nel preserale, ci sarà Marco Liorni con Reazione a Catena. I programmi fin qui anticipati, che riguardano esclusivamente Rai 1, avranno giorni di partenza diversi fra loro. Nella conferenza dovrebbero essere annunciate dunque le varie date di partenza, oltre che eventuali altri progetti in onda nelle prossime settimane.

A partire dalle 12:00 è attesa la conferenza stampa di presentazione del palinsesto estivo dell’Intrattenimento Day Time Rai. TvBlog la seguirà in diretta con l’immancabile liveblogging.