I palinsesti di ottobre vivono le ultime partenze. L’inizio della stagione televisiva si è concentrata grosso modo nel mese di settembre, dunque è tempo di entrare nel vivo. Le trasmissioni del daytime mattutino e pomeridiano sono stati i primi a partire, l’infotainment Rai a dire il vero non si è mai spento, piuttosto i preserali come l’Eredità (cominciato lunedì 28 settembre) e i prime time lentamente si stanno rianimando dopo i torpori estivi.

Vediamo dunque quali sono le novità e le conferme per le tre reti generaliste in prime time avvertendo che la programmazione potrebbe subìre eventuali variazioni (in tal caso vi aggiorneremo).

[PROGRAMMAZIONE SINO A SABATO 10 OTTOBRE 2020]

Palinsesti Rai: Programmazione ottobre 2020 – Rai 1

Lunedì: (dal 4/10) Fiction: Io ti cercherò (1°TV)

Martedì: Fiction – Imma Tataranni – Sostituto procuratore (Repliche)

Mercoledì: (7/10) Calcio – Italia-Moldova (Amichevole)

Giovedì: Fiction – Nero a metà 2 (1° TV)

Venerdì: Varietà – Tale e Quale show

Sabato: Varietà – Ballando con le stelle

Domenica: Fiction – L'allieva 3 (1°TV)

Palinsesti Rai: Programmazione ottobre 2020 – Rai 2

Lunedì: (4/10) Film – Jumanji: Benvenuti nella giungla (1°TV)

Martedì: Varietà – Enrico Brignano in "Un'ora sola vi vorrei

Mercoledì: Fiction – Mare Fuori (1°TV)

Giovedì: Informazione – Seconda Linea

Venerdì: Telefilm – N.C.I.S./The Rookie

Sabato: Telefilm – S.W.A.T./Bull

Domenica: Telefilm – N.C.I.S. Los Angeles/N.C.I.S. New Orleans

Palinsesti Rai: Programmazione ottobre 2020 – Rai 3

Lunedì: Informazione – Presa diretta

Martedì: Informazione – Cartabianca

Mercoledì: Informazione – Chi l'ha visto?

Giovedì: (1/10) Film – La forma dell'acqua; (8/10) Film – La battaglia dei sessi (1°TV)

Venerdì: Docu – Le ragazze

Sabato: (3/10) Film – Questione di Karma; (10/10) Film – Se Dio vuole

Domenica: Talk show – Che tempo che fa.

Palinsesti Rai: Appuntamenti speciali