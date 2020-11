Palinsesti Rai: programmazione novembre 2020

Col mese di novembre i palinsesti Rai si avvicinano a piccoli passi verso le strenne natalizie, dunque ad una programmazione voltata a special festivi e ai grandi classici. Ma prima di vedere alberi di natale e addobbi appesi in ogni dove, pensiamo a cosa ci riserverà l’offerta di intrattenimento delle prime tre reti Rai.

Tra gli appuntamenti di spicco c’è da segnalare la data del 25 novembre, quando Fiorella Mannoia, Sabrina Ferilli e Maria de Filippi saranno le protagoniste di un evento contro la violenza sulle donne in prima serata su Rai 1. Sarà anche tempo di prime ‘ultime puntate’. Vale per Tale e quale show che metterà il sigillo su questa tribolata decima edizione, come per Ballando con le stelle e per la terza stagione de L’allieva.

Dunque vediamo dunque quali sono le novità e le conferme per le tre reti generaliste in prime time avvertendo che la programmazione potrebbe subìre eventuali variazioni (in tal caso vi aggiorneremo).

PALINSESTI RAI SINO A SABATO 14 NOVEMBRE 2020

PROGRAMMAZIONE NOVEMBRE 2020 – RAI 1

Lunedì: Fiction – Gli orologi del diavolo (1°TV) (fino al 23 novembre)

PROGRAMMAZIONE NOVEMBRE 2020 – RAI 2

PROGRAMMAZIONE NOVEMBRE 2020 – RAI 3

