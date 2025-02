Ora o mai più 2025: anticipazioni, diretta, streaming quinta puntata 8 febbraio

Quinta puntata di Ora o mai più con Marco Liorni stasera, 8 febbraio 2025, alle 21:30 su Rai 1. Il talent show che riporta sotto i riflettori alcuni cantanti che, dopo esserci stati per un più o meno lungo periodo, sono finiti in una zona d’ombra. Si tratta dell’ultima puntata prima del Festival di Sanremo.

Ora o mai più è un programma nato da un’idea di Carlo Conti, Pasquale Romano, Emanuele Giovannini e Leopoldo Siano. La trasmissione, prodotta in collaborazione con Ballandi, è scritta da Marco Liorni, Sergio Rubino, Paolo Biamonte, Simone Di Rosa e Rossella Rizzi. A dirigere l’orchestra dal vivo è il maestro Leonardo De Amicis, mentre a guidare la regia è Stefano Mignucci.

Ora o mai più 2025: anticipazioni quinta puntata 8 febbraio

Dopo la vittoria nella quarta serata di Loredana Errore, che ha cantato in coppia con il suo coach Marco Masini, il secondo posto di Pierdavide Carone a pari merito con Pago, e il terzo di Antonella Bucci, continua la gara tra gli otto concorrenti, assistiti e affiancati dai loro tutor. La quinta puntata sarà articolata in tre manche: nelle prime due i concorrenti canteranno come sempre con i loro coach, con la seconda dedicata a brani del festival di Sanremo, mentre la terza avrà per protagonisti due interpreti che hanno segnato intere generazioni, Amedeo Minghi e Ivana Spagna. Che si esibiranno non solo come ospiti d’onore, ma anche come protagonisti di duetti inediti con i concorrenti, in un mix di emozioni, ricordi e nuove sfide musicali, per un incontro di generazioni e di stili. Il tutto sempre rigorosamente dal vivo, con l’orchestra diretta dal maestro Leonardo De Amicis.

Ora o mai più 2025: cast

Il cast del programma è formato da 16 cantanti, divisi rispettivamente nel ruolo di concorrenti-allievi e coach-giurati. A loro si aggiungono le presenze di Marco Liorni, che conduce la trasmissione, e di Leonardo De Amicis, che dirige l’orchestra.

Ora o mai più 2025: chi sono i concorrenti

Ecco gli otto cantanti che fanno parte del cast di questa nuova edizione del programma come concorrenti:

Anonimo Italiano , pseudonimo di Roberto Scozzi, noto per esibirsi negli anni Novanta indossando una maschera argentata: uno dei suoi brani più celebri è Anche questa è vita;

, pseudonimo di Roberto Scozzi, noto per esibirsi negli anni Novanta indossando una maschera argentata: uno dei suoi brani più celebri è Anche questa è vita; Matteo Amantia degli Sugarfree, frontman della band che raggiunse il successo nel 2004 con Cleptomania;

degli Sugarfree, frontman della band che raggiunse il successo nel 2004 con Cleptomania; Antonella Bucci , nome d’arte di Antonietta Buccigrossi: ha duettato con Eros Ramazzotti in Amarti è l’immenso per me;

, nome d’arte di Antonietta Buccigrossi: ha duettato con Eros Ramazzotti in Amarti è l’immenso per me; Carlotta , nome d’arte di Carla Quadraccia: è stata l’interprete di tormentoni come Frena e Gelosia;

, nome d’arte di Carla Quadraccia: è stata l’interprete di tormentoni come Frena e Gelosia; Pierdavide Carone : ha partecipato alla nona edizione di Amici, dove ha presentato l’inedito Di notte, ed è arrivato quinto al Festival di Sanremo 2012, insieme a Lucio Dalla, con la canzone Ninì;

: ha partecipato alla nona edizione di Amici, dove ha presentato l’inedito Di notte, ed è arrivato quinto al Festival di Sanremo 2012, insieme a Lucio Dalla, con la canzone Ninì; Loredana Errore : anche lei ha partecipato alla nona edizione di Amici, dove ha cantato per la prima volta la canzone Ragazza occhi cielo, scritta per lei da Biagio Antonacci;

: anche lei ha partecipato alla nona edizione di Amici, dove ha cantato per la prima volta la canzone Ragazza occhi cielo, scritta per lei da Biagio Antonacci; Pago , all’anagrafe Pacifico Settembre: è conosciuto per successi come Parlo di te, Vorrei tu fossi mia e Non cambi mai;

, all’anagrafe Pacifico Settembre: è conosciuto per successi come Parlo di te, Vorrei tu fossi mia e Non cambi mai; Valerio Scanu: secondo classificato nell’ottava edizione di Amici, ha vinto il Festival di Sanremo nel 2010 con Per tutte le volte che….

Ora o mai più 2025: chi sono i coach

Altrettanti otto saranno i cantanti che indosseranno all’interno del programma la doppia veste di coach e giurato. Si tratta di Alex Britti, Gigliola Cinquetti, Riccardo Fogli, Marco Masini, Rita Pavone, Patty Pravo, Raf e Donatella Rettore.

Abbinamenti

Questi gli abbinamenti degli otto concorrenti, che continuano a sfidarsi, guidati da otto eccellenze della musica leggera italiana che li affiancano nelle interpretazioni e li giudicano:

Valerio Scanu con Rita Pavone

Matteo Amantia con Alex Britti

Pago con Patty Pravo

Pierdavide Carone con Gigliola Cinquetti

Carlotta con Donatella Rettore

Loredana Errore con Marco Masini

Antonella Bucci con Raf

Anonimo Italiano con Riccardo Fogli

Dove guardare Ora o mai più in tv e streaming

La quinta puntata andrà in onda questa sera, sabato 8 febbraio, dalle 21:30 circa su Rai 1. Si potrà seguire anche in diretta streaming su RaiPlay, dove saranno poi caricate le varie clip della serata.

TvBlog, come di consueto, proporrà dalle 21:30 il liveblogging integrale della puntata.