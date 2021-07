Olimpiadi Tokyo 2020: la programmazione di discovery+

Dal 23 luglio all’8 agosto 2021, si terrà la 32esima edizione dei giochi olimpici che si terranno a Tokyo, in Giappone. Le Olimpiadi di Tokyo 2020, ovviamente, avrebbero dovuto svolgersi lo scorso anno ma sono state rinviate a causa della pandemia di COVID-19.

discovery+, la piattaforma OTT del gruppo Discovery, dedicherà ai giochi olimpici di Tokyo oltre 3000 ore di programmazione live e 30 canali in contemporanea per poter seguire le gare delle 48 discipline sportive, anche on demand, e i 339 eventi previsti. Oltre alle gare, saranno disponibili anche contenuti speciali dedicati.

Un’attenzione particolare, ovviamente, sarà riservata alla spedizione azzurra. Per quanto riguarda quest’Olimpiade, l’Italia Team ha segnato un record con la qualificazione di ben 384 atleti. Per quanto riguarda la copertura, non mancheranno interviste agli atleti e approfondimenti quotidiani, dall’Italia e da Casa Italia in Giappone.

Per quanto riguarda la squadra di commentatori e talent, discovery+ schiererà oltre 100 volti tra cui tanti ex atleti olimpici che affiancheranno i commentatori come Rossano Galtarossa, Margherita Granbassi, Andrea Meneghin, Hugo Sconochini, Roberta Vinci, Francesco Panetta, Riccardo Magrini, Pino Maddaloni, Cristina Chiuso, Rachele Sangiuliano, Paolo Canè, Paolo Cozzi, Alberto Busnari, Ilaria Colombo e altri ancora.

Nella squadra di discovery+, ci saranno anche Valentina Marchei, ex pattinatrice artistica su ghiaccio, già conduttrice di Giochi da Ragazze, format disponibile su discovery+, Giulia Cicchinè, volto già noto al pubblico di Eurosport, Zoran Filicic, commentatore Eurosport che ha già raccontato 6 giochi olimpici nel corso della sua carriera, questa volta in veste di inviato, e Sara Pizzo Kashihara, influencer italo-giapponese.

Oltre ai talent italiani, ci sarà un team internazionale composto da Sir Bradley Wiggins, Carolina Klüft, Fabian Hambüchen, Alain Bernard, Siren Sundby, Adam Korol, Jani Sievinen e Alberto Contador.

Federica Pellegrini, inoltre, è stata nominata Olympic Ambassador di discovery+.

La copertura delle Olimpiadi di Tokyo 2020 riguarderà anche il web e i social, sul sito ufficiale e sull’app di Eurosport, con aggiornamenti in tempo reale, approfondimenti, highlights, interviste e format originali come Commentators reactions o Le medaglie in tutte le lingue del mondo. Sulle pagine social (Facebook, Twitter e Instagram) di Eurosport Italia, saranno disponibili un appuntamento quotidiano in diretta su Facebook e format video come La Parola del Giorno, Origami Challenge e Valentina’s Diary.

In occasione dei giochi olimpici, chi vorrà iscriversi a discovery+, dal 19 luglio al 1° agosto, potrà avere 3 giorni di free trial e, oltre alla sottoscrizione mensile, potrà scegliere di abbonarsi per 12 mesi a 29,99 euro complessivi.

Per quanto riguarda la programmazione in chiaro, invece, su NOVE, dal 23 luglio all’8 agosto, in seconda serata, andrà in onda Azzurri – La Notte dei campioni, condotto da Margherita Granbassi.

Per quanto concerne, invece, i partner di discovery+, tutta la programmazione delle Olimpiadi sarà disponibile anche su TimVision. discovery+, inoltre, è già disponibile anche su Amazon Prime Video Channels mentre su DAZN, Eurosport trasmetterà live il meglio dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020.

Da segnalare, infine, anche In Conversation, una serie di interviste esclusive che racconterà le storie degli atleti della squadra olimpica dei rifugiati, già presente alle Olimpiadi di Rio 2016.