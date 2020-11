Ok, la casa è giusta!, su HGTV una versione ‘home’ del format anni ’80

Non c’è una ruota alla quale gridare in coro “Cen-to! Cen-to!”, ma di certo non mancano richiami al celebre format anni ’80 in questo Ok, la casa è giusta!, che debutta questa sera, giovedì 12 novembre, alle 21.20 su HGTV – Home & Garden Tv (DTT, 56). Si tratta della prima produzione originale italiana per il canale dedicato alla casa e al giardino del gruppo Discovery che ha ingaggiato l’interior designer Manuel Casella per questo nuovo format dedicato alla ricerca della casa e al makeover, con un’attenzione particolare rivolta alla capacità dei concorrenti di dare il giusto valore agli immobili. Nuovi periti crescono, insomma.

In ogni puntata, due coppie raccoglieranno informazioni su tre immobili di loro interesse, dalle rifiniture all’esposizione, dalla collocazione alla classe energetica. Dopo il necessario sopralluogo, le coppie in gara dovranno indicare la cifra che per loro corrisponde al prezzo di vendita: quella che si sarà avvicinata di più al reale prezzo di vendita si aggiudicherà il trofeo di Ok la casa è giusta!. Per questa edizione ci si è concentrati su Milano e l’area lombarda, da quartieri più metropolitani come City Life, Porta Venezia, San Babila e Bicocca, all’hinterland milanese, inclusa la Brianza e le campagne comasche. Non manca una tappa nella città di Torino.

In tutto 12 puntate da un’ora prodotte da Milano Produzioni per Discovery Italia: seguiremo il debutto questa sera, giovedì 12 novembre, dalle 2120 su HGTV – Home & Garden TV, visibile al Canale 56 del Digitale Terrestre e disponibile anche su Dplay subito dopo la messa in onda.