Alessio Viola lascia momentaneamente la conduzione di Ogni Mattina. Il giornalista, che da giugno affianca Adriana Volpe nel talk mattutino di Tv8, è rimasto infatti vittima di un incidente in motorino. Niente di grave, per fortuna, ma Viola ha riportato la frattura del setto nasale che lo costringerà per un po’ a rimanere ai box.

Il suo posto verrà preso da Davide Camicioli, volto noto di Sky Sport 24 e mezzobusto del tg sportivo che va in onda nel weekend proprio su Tv8.

Andrà valutata pertanto la nuova spartizione di tempi e spazi all’interno delle tre ore e mezzo di programma. In tal senso, non è da escludere che questo stop forzato di Viola regali alla Volpe maggiore visibilità, soprattutto nella fascia di pranzo dominata da leggerezza e gossip.

L’assenza di Viola si estenderà a tutta la prossima settimana.