Nuovi Eroi è un programma di genere docu-reality, in onda su Rai 3, con la voce narrante di Veronica Pivetti.

A partire da fine novembre 2022, avrà inizio la quarta stagione del programma che va in onda nell’access prime time di Rai 3, con un ciclo di puntate ogni anno, dal 2019.

Il programma racconta le storie di cittadini italiani, eroi comuni pressoché sconosciuti al grande pubblico, insigniti dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con l’Ordine al Merito della Repubblica Italiana grazie al loro impegno civile e al loro senso della comunità.

Il racconto avverrà attraverso interviste dirette ai vari protagonisti, testimonianze di amici, colleghi e familiari, filmati privati, filmati di repertorio e ricostruzioni.

Nuovi Eroi è un programma prodotto da Stand By Me e Rai Approfondimento, con la collaborazione del Quirinale, scritto da Coralla Ciccolini e Andrea Felici, con la regia a cura di Eleonora Ceci.

Come vedere Nuovi Eroi in tv e in streaming

La nuova stagione del programma andrà in onda a partire da lunedì 28 novembre 2022, da lunedì a venerdì su Rai 3, dalle ore 20:15.

Il programma sarà visibile anche in streaming, sul sito di RaiPlay, dove sarà possibile rivedere le puntate anche dopo la messa in onda.

Nuovi Eroi 2022/23: puntate

Le puntate della nuova stagione saranno 30.

Nuovi Eroi: anticipazioni puntate 28 novembre-2 dicembre 2022

I cinque eroi che verranno raccontati nelle prime cinque puntate saranno Ciro Corona, da anni impegnato in progetti anti-camorra per la riqualificazione del territorio di Scampia e dei suoi abitanti e per la promozione di modelli alternativi all’illegalità e alla cultura camorristica, Vittoria Ferdinandi, direttrice del ristorante inclusivo di Perugia, dove la metà del personale è costituito da giovani con disturbi psichiatrici, Stefano Caccavari, giovane imprenditore agricolo di Catanzaro che ha trasformato un terreno destinato a una discarica abusiva in un luogo di comunità e inclusione per la sua terra, Martina Pigliapoco, giovane carabiniera di Osimo, in servizio a San Vito di Cadore, che durante un intervento eroico durato ore, ha impedito il suicidio di una donna che minacciava di buttarsi da un ponte tibetano, e Mattia Villardita, giovane di Savona che regala attimi di gioia ai bimbi dei reparti oncologici di tutta Italia travestito da Spiderman.

Veronica Pivetti voce narrante di Nuovi Eroi

Per la seconda stagione consecutiva, Veronica Pivetti sarà la voce narrante del programma di Rai 3.

Negli ultimi anni, l’attrice e doppiatrice ha preso parte ai programmi televisivi Amore criminale, Le parole, A grande richiesta – Parlami d’amore, tutti andati in onda in Rai.