A Maggio 2024, Paramount+ aggiorna il suo catalogo con nuove serie TV, film, show e reality e con l’uscita di nuove puntate delle serie tv rilasciate in precedenza. Questo mese, la piattaforma offre poche novità per gli spettatori, concentrandosi soprattutto su reality, cartoni animati e film. Scopri le novità in uscita su Paramount+ a Maggio 2024 per trovare nuovi programmi da vedere.

Le Serie tv in uscita su Paramount+ a Maggio 2024

Il mese di Maggio su Paramount+ è caratterizzato dall’arrivo ogni giovedì di una nuova puntata dell’ultima stagione di Star Trek Discovery che terminerà il 30 maggio. Arriverà finalmente la miniserie Un Gentiluomo a Mosca con Ewan McGregor già rilasciata negli USA mentre debutterà in contemporanea con i Paramount+ del mondo la nuova stagione di Evil.

17 Maggio – Un Gentiluomo a Mosca , miniserie

, miniserie 24 Maggio – Evil s.4 (episodi settimanali)

s.4 (episodi settimanali) 30 Maggio – Star Trek: Discovery s.5 Finale

Un Gentiluomo a Mosca – miniserie (17 maggio)

Ewan McGregor è il conte Alexander Rostov in questa miniserie adattamento del romanzo Un Gentiluomo a Mosca di Amor Towles. Dopo la Rivoluzione Russa l’uomo si trova dalla parte sbagliata della storia ma evitata l’esecuzione, viene rinchiuso in una mansarda del lussuoso Hotel Metropol con l’ordine di non uscire mai dall’albergo. Mentre costruisce una nuova vita tra le mura dell’hotel, scopre il vero valore dell’amicizia, della famiglia e dell’amore.

Evil – quarta stagione (24 maggio)

Arriva la stagione finale di Evil. Kristen, David e Ben continuano a indagare su strani casi tra esperimenti tecnologici, maiali posseduti, infestazioni demoniache. Intanto Leland convince Kristen a crescere bambino anticristo concepito con il suo ovulo; David viene reclutato dai servizi segreti del Vaticano e Ben inizia a vedere dei demoni dopo che viene colpito da un fascio di ioni.

Paramount+ le novità a Maggio oltre le serie tv

Nel corso del mese di maggio su Paramount+ arriva Behind the Music, documentario musicale con ritratti unici di famosi artisti, 9 nuovi episodi dal 2 maggio. Il 18 maggio arriva il documentario Vivere e Morire a Lidda, un racconto sull’identità e il potere dell’amore con l’incontro tra una famiglia palestinese, una cristiana e una israeliana.

Tra i film il 2 maggio arriva Blackberry di Matt Johnson che racconta l’ascesa e la scomparsa del primo smartphone. Per i più piccoli arriva il film animato Baby Shark’s Big Movie il 10 maggio. Infine il 24 maggio è la volta del film Little Wing con al centro la storia di una ragazzina di 13 anni che dopo il divorzio dei genitori finisce nel mondo delle corse dei piccioni.