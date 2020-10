Live – Non è la d’Urso è un programma di Videonews condotto da Barbara d’Urso in onda tutte le domeniche in prima serata su Canale 5. Domenica 25 ottobre va in onda la settima puntata della terza edizione. Tanti gli ospiti che si susseguiranno nelle quattro ore di diretta.

Morgan sarà in studio per parlare della proposta di candidatura a Sindaco di Milano. Rita dalla Chiesa per una sera tornerà a Canale 5, a lei è stato riservato lo spazio del Drive-In dove vedrà il film della sua vita con immagini inedite. Gina Lollobrigida torna al centro dell’attenzione per il suo discusso matrimonio. Un altro tema che sarà affrontato toccherà i VIP che in questo periodo così complicato si ritrovano senza soldi.

In più, un altro personaggio famoso affronterà le cinque temute sfere.

Live – Non è la d’Urso: Dove vederlo in diretta TV e streaming

Il nuovo appuntamento con la trasmissione Mediaset andrà in onda su Canale 5 a partire dalle ore 21:20. La puntata sarà visibile anche in alta definizione al canale 505 del digitale terrestre oppure al canale 105 del bouquet d’intrattenimento Sky o su Tivusat. Anche in streaming sul sito ufficiale di Mediaset Play dove sarà possibile rivederla anche una volta terminata la messa in onda.

Live – Non è la d’Urso: Second Screen

Il programma domenicale di Barbara d’Urso è presente sul web con una sezione a parte presente sul sito di Mediaset Play. Su Facebook, invece, il programma è presente sulla pagina ufficiale. Su Twitter, l’account ufficiale del programma è @LiveNoneladUrso mentre l’hashtag ufficiale con il quale è possibile commentare il programma è #noneladurso. E’ presente anche su Instagram con il profilo ufficiale.