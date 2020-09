Non è l’Arena è il programma di approfondimento giornalistico condotto da Massimo Giletti che va in onda ogni domenica sera, su La7, a partire dalle ore 20:35.

Non è l'Arena: le anticipazioni della prima puntata

Non è l'Arena è il programma condotto da Massimo Giletti, in onda su La7, giunto alla quarta edizione.

In questa prima puntata, Massimo Giletti riprenderà l’inchiesta riguardante la scarcerazione dei boss in seguito all’emergenza sanitaria. Tra gli ospiti, troveremo Nino Di Matteo, consigliere del Consiglio Superiore della Magistratura, e Rino Germanà, ex questore che, nel 1992, si salvò da un agguato ordito ai suoi danni dai boss mafiosi Matteo Messina Denaro, Leoluca Bagarella e Giuseppe Graviano.

Per quanto riguarda il tema COVID-19, invece, interverranno Matteo Bassetti, Fabrizo Pregliasco e Alberto Zangrillo.

Durante la puntata di stasera, inoltre, si parlerà anche di reddito di cittadinanza.

Questa sera, andranno in onda anche le interviste a Flavio Briatore, l’imprenditore risultato positivo al COVID-19 e che aveva criticato le misure di contenimento del virus decise dal governo, e a Mirko Scarcella, il cosiddetto “guru di Instagram” che replicherà ufficialmente dopo un’inchiesta de Le Iene andata in onda nei mesi scorsi.

La prima puntata di Non è l'Arena andrà in onda su La7 a partire dalle ore 20:35.

Il programma sarà visibile in streaming anche sul sito ufficiale di La7.

Tutte le puntate saranno successivamente disponibili sempre sul sito ufficiale di La7.

Non è l'Arena è presente sul web con una sezione a parte sul sito ufficiale di La7.

Il programma condotto da Massimo Giletti ha anche una pagina ufficiale su Facebook.

Il profilo Twitter del programma, invece, è il seguente: @nonelarena. L’hashtag con il quale sarà possibile commentare la puntata di stasera, invece, è #nonelarena.

Non è l’Arena ha un profilo ufficiale anche su Instagram.

Per quanto riguarda il liveblogging, infine, l’appuntamento è a partire dalle ore 20:35 su TvBlog, magazine di Blogo.