Oggi, giovedì 24 settembre 2020, a partire dalle ore 11, si terrà la conferenza stampa di presentazione della nuova edizione di Non è l’Arena, il programma di approfondimento giornalistico di La7, condotto da Massimo Giletti.

Non è l’Arena: la nuova edizione

A partire da domenica 27 settembre 2020, in prima serata, a partire dalle ore 20:30 su La7, avrà inizio la quarta edizione del programma di approfondimento giornalistico condotto da Massimo Giletti.

Il programma andrà in onda dagli Studios International di Via Tiburtina a Roma e, anche in quest’edizione, tratterà temi legati all’attualità e alla politica, con inchieste, dibattiti e interviste.

Lo slogan ufficiale della quarta edizione è il seguente: Fatti, non opinioni.

Non è l’Arena: la conferenza stampa

TvBlog, magazine di Blogo, seguirà in tempo reale la conferenza stampa di presentazione della nuova edizione di Non è l’Arena, a partire dalle ore 11.

Durante la conferenza stampa, interverranno, tra gli altri, il conduttore Massimo Giletti e il direttore di La7, Andrea Salerno.