Netflix lancia il trasferimento dei profili. Ecco come funziona

Il giro di vite di Netflix contro la condivisione selvaggia dei profili è nell’aria ormai da mesi e sappiamo che arriverà nel corso del 2023, in data ancora da definire. Il colosso dello streaming, tra i più permissivi sulla condivisione degli account, ha ribadito anche nelle ultime ore che il piano di monetizzare dagli account condivisi verrà lanciato in tutto il mondo all’inizio del prossimo anno.

Come? Il progetto di Netflix è già chiaro, mancano solo gli ultimi dettagli da definire. Per ogni account di Netflix sarà possibile creare degli account secondari, legati al principale, ma accessibili con diversi dati di login. Ogni account secondario avrà un costo aggiuntivo che sarà sostenuto dall’account principale.

Mancano ancora le cifre, ma appare evidente che chi oggi condivide l’account con amici e parenti che vivono al di fuori della propria abitazione dovrà sostenere nei costi extra, comunque inferiori rispetto alla creazione di un nuovo account principale. Nella fase di test in America Latina, ad esempio, ogni account secondario è stato proposto ad un prezzo di 2,99 dollari, ma dovremo attendere un po’ per capire se sarà questo il prezzo deciso da Netflix per il rollout globale di questa stretta.

Nell’ultima lettera agli azionisti, Netflix ha parlato chiaro:

Abbiamo progettato un approccio premuroso per monetizzare la condivisione degli account e inizieremo il rollout globale all’inizio del 2023.

Un primo passo, però, è già stato fatto.

Netflix lancia il trasferimento dei profili. Come funziona?

Già a partire dalle prossime ore, in tutto il mondo, Netflix inizierà a permettere ai propri utenti di trasferire tutti i contenuti personali da un account ad un altro. Le impostazioni del profilo, lo storico di visione, i contenuti in coda e le valutazioni date a film e serie TV potranno essere esportate verso un nuovo profilo in pochi passaggi.

Dal menu principale si potrà selezionare la voce “Trasferisci profilo” e, seguendo le istruzioni a video, indicare i dati di accesso del nuovo account – email e password – e lasciare a Netflix il compito di trasferire tutti i contenuti dal vecchio al nuovo account.

Una notifica avviserà i proprietari del nuovo account dell’avvenuto trasferimento, ma il colosso dello streaming precisa che, per un periodo indefinito, una copia dei dati sarà conservata anche nell’account originale, opzione molto utile in caso di ripensamenti.