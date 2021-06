Parafrasando una delle sue produzioni originali tedesche di maggiore successo, Netflix sta pensando a “come vendere prodotti online ed in fretta”. In realtà non ci sta solo pensando, ma si è già messa al lavoro: il colosso dello streaming ha infatti lanciato www.netflix.shop, il suo store online ufficiale dove -questa è l’intenzione-, sarà possibile trovare ed acquistare prodotti di vario tipo legati alle sue serie tv più popolari.

Chiariamo subito: per ora, lo shop online di Netflix è disponibile solo negli Stati Uniti, ma l’idea è quella di rendere il servizio accessibile, nei prossimi mesi, anche negli altri Paesi in cui la piattaforma è attiva. Lo store, per intenderci, deve ancora essere rimpolpato con i pezzi grossi, vale a dire il merchandising derivante dalla serie più popolari.

E così sarà in futuro: nel presentare la novità, è stato annunciato che sarà possibile comprare prodotti a marchio The Witcher o Stranger Things, ma si punta ovviamente anche ai titoli realizzati fuori dagli Stati Uniti che sono riusciti a diventare dei fenomeni mondiali: in collaborazione con il Museo del Louvre arriveranno quindi prodotti legati a Lupin (la cui seconda parte ha debuttato l’11 giugno 2021), così come ci dovremo aspettare l’arrivo di una linea interamente dedicata a La Casa di Carta. Immancabile, poi, la felpa con il logo di Netflix, anch’essa in commercio prossimamente.

Va detto che in realtà alcune serie tv made in Netflix hanno già il loro merchandising in alcuni punti vendita: è il caso di Bridgerton, di cui esistono numerosi prodotti venduti fuori dal web. Questo, però, non esclude la possibilità che quegli stessi prodotti non possano finire sullo store online.

Intanto, su netflix.shop sono state messe in vendita delle collezioni realizzate da Jordan Bentley (Hypland), Nathalie Nguyen e Kristopher Kites, ispirate ai due anime Yasuke ed Eden, entrambi usciti su Netflix nei mesi scorsi. Felpe, t-shirt, action figures e gioielli con un costo che varia dai 25 euro a poco più di 100 euro.

L’obiettivo, insomma, è quello di ottenere ulteriori ricavi dai titoli più gettonati, facendo leva sulle fanbase più solide ed affezionate, creando -dice Josh Simon, responsabile dei prodotti- “un’esperienza di shopping targata Netflix”.

D’altra parte, l’idea di creare uno store dedicato alle proprie serie tv sembrava essere il passo successivo di Netflix che, dopo aver costruito un impero su racconti che puntano a catturare l’attenzione davanti allo schermo delle più varie fasce d’età, ora entrare nelle vite degli spettatori in modo più concreto, con accessori e vestiti che rendano le community di fan più riconoscibili anche fuori dal catalogo e dal web.