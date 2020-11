Netflix sta preparando una nuova rivoluzione nella fruizione dei contenuti? Considerata, di fatto, la grande artefice del boom dello streaming e dell’esplosione della fruizione dei contenuti oltre la tv e in formato non lineare, Netflix sta lavorando per far resuscitare il flusso tv e il palinsesto dopo averli “uccisi”. Il carnefice si trasforma in guaritore.

Netflix sta lavorando a un canale live con un flusso continuo con tanto di palinsesto giornaliero e orari di messa in onda dei suoi contenuti. Un vero e proprio salto passato per la piattaforma di streaming che ha fatto del “dove, come e quando voglio” uno stile di visione. Al momento l’esperimento di quello che si chiama “Direct” partirà in Francia. Dal 5 novembre ha iniziato a essere disponibile ed entro dicembre dovrebbe essere presente su tutti gli account attivi nel paese dove avrebbe circa 9 milioni di abbonamenti attivi, secondo i dati riportati da Variety.

Non è chiaro se sarà soltanto un esperimento localizzato, per i soli clienti francesi o se sarà poi portato anche in altri paesi, soprattutto visto che la piattaforma di streaming ha spiegato come “In Francia guardare la televisione in modo lineare è ancora molto popolare e le persone hanno voglia di usufruire si un servizio senza dover scegliere cosa guardare“. Obiettivamente una descrizione che potrebbe adattarsi benissimo anche all’Italia.

“Magari non ha voglia di scegliere, oppure è la prima volta e non ci stai capendo molto, oppure semplicemente vuoi essere sorpreso e guardare qualcosa di nuovo e differente” aggiungono dalle parti di Netflix per spiegare l’esperimento. La piattaforma di streaming durante il lockdown primaverile ha visto crescere il numero di abbonati in Francia (e non solo). L’obiettivo del canale lineare Direct è quello di aiutare chi ha già fatto il binge-watch di tutto quello che gli era stato consigliato a trovare qualcosa di diverso. Andare oltre l’algoritmo e presentare un palinsesto che possa soprattutto aiutare le persone più adulte abituate alla tv lineare.

Nel canale in live streaming direct gli abbonati troveranno contenuti francesi, europei e internazionali con una varietà di film, serie tv e documentari. L’obiettivo è fare in modo che attraverso la funzione che potremmo definire “live” il pubblico più maturo abituato ad accendere la tv e seguire il palinsesto, possa trovare qualcosa di nuovo da vedere poi on demand. Per il momento, però, il servizio è attivo solo via desktop e non tramite app su tv e smartphone.

Rispetto ad altri esperimenti fatti in passato, questo test che rappresenta una svolta epocale per il modello di fruizione di Netflix, è localizzato in un solo paese e non diffuso tra più utenti in paesi diversi. Probabilmente, dovesse funzionare, valuteranno in futuro di estenderlo ad altri paesi.