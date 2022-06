Nuovo giro per il mondo seriale di Netflix che tra i titoli più attesi di giugno, almeno per la curiosità che suscita, ha sicuramente La Casa di Carta Corea, versione localizzata della storica serie cult spagnola. Ma tra Francia, Regno Unito, Stati Uniti e Oriente come sempre ce ne è per tutti i gusti. Tra gli altri titoli del mese arriva in Italia il finale di Peaky Blinders, inoltre vedremo i nuovi episodi di The Umbrella Academy e in Men vs Bee Rowan Atkinson tornerà a farci ridere.

Netflix Giugno 2022 le serie tv in arrivo

I fan di Netflix ormai lo hanno imparato la piattaforma carica sempre nuovi titoli, prodotti internamente o acquistati in giro per il mondo. E di fatto si sono adattati a vedere qualsiasi cosa proveniente da tutto il mondo. Tanto con il doppiaggio sembra sempre tutto uguale. Dopo essersi presentata come il luogo dove “vedere praticamente tutto” oggi con la crescita dei concorrenti, è il luogo dove guardare “le cose di Netflix”. E vediamo a giugno cosa ci propone di nuovo.

2 Giovedì

Borgen – Potere e Gloria, indicata sia come la quarta stagione di Borgen che come la prima del suo sequel, riprende le fila della politica danese a 9 anni di distanza dalla precedente stagione. E in 9 anni il mondo è cambiato.

3 Venerdì

Ambizione s.1: serie turca con al centro la storia di una ragazza che cerca in ogni modo di farsi strada nel mondo del giornalismo e questi suoi tentativi non sempre includono il duro lavoro.

Surviving Summer – Un’estate travolgente s.1: serie australiana con al centro Summer Torres che da Brooklyn viene mandata a Shorehaven una cittadina di mare in Australa e qui incontra nuovi amici e il surf.

Due Estati s.1: serie originale belga con al centro un gruppo di amici che si ritrova a 30 anni da un tragico incidente; la vacanza si rivelerà un incubo quando qualcuno li minaccia di voler rilasciare un video compromettente.

Madre Perfetta s.1: serie francese con al centro una madre sconvolta di sapere che la figlia è stata accusata di omicidio, andrà a Parigi per cercare di scagionarla.

Green Mother’s Club s.1: serie della Corea del Sud con al centro 5 madri tra problemi e segreti.

6 Lunedì

Il diario della mia libertà s.1: serie della Corea del Sud, sulla vita di tre fratelli e uno sconosciuto.

8 Mercoledì

Sarò Mamma s.1: serie danese, romantic comedy su un’esperta di fertilità e sui suoi clienti.

10 Venerdì

Peaky Blinders s.6 – Ultima stagione

First Kill s.1: serie americana con al centro due adolescenti una vampiro e l’altra cacciatrice di vampiri ed entrambe si stanno preparando per il loro primo omicidio.

Privacy – Intimidad s.1: serie spagnola con al centro un politico in ascesa, la cui carriera finirà per mettere sotto i riflettori la vita di quattro donne.

Mare Fuori s.1-2 il cofanetto della serie Rai molto amata dai più giovani e che ha avuto grande successo grazie a RaiPlay.

15 Mercoledì

God’s Favorite Idiot s.1: comedy con la coppia Ben Falcone-Melissa McCarthy con al centro un uomo che diventa messaggero di Dio e si dovrà occupare dell’imminente apocalisse.

Condominio Maldivas s.2: serie brasiliana ambientata in un quartiere ricco ma pieno di segreti.

16 Giovedì

Love & Anarchy s.2

17 Venerdì

You don’t Know Me, miniserie della BBC in 4 episodi: un uomo sembra assolutamente colpevole, tutte le prove sono contro di lui ma nell’arringa conclusiva racconta una storia d’amore con una donna misteriosa

She s.2 – serie indiana

La Guerra dei Vicini s.2 – serie messicana

22 Mercoledì

The Umbrella Academy s.3: dopo gli eventi della stagione precedente i membri dell’accademia tornano in un mondo cambiato e devono fare i conti con la Sparrow Academy. Dovranno nuovamente salvare il mondo oltre che capire come rimettere a posto le cose.

Matrimonio a Ostacoli s.1: serie della Corea del Sud sull’organizzazione del matrimonio di una coppia.

23 Giovedì

Queen Loretta s.1: un sarto parigino drag queen decide di tornare in Polonia per fare pace con la figlia.

24 Venerdì

La casa di Carta Corea s.1: versione della Corea del Sud della storica serie.

Man vs Bee s.1: Rowan Atkinson si ritroverà in una vera e propria guerra con un’ape.

29 Mercoledì

The Upshaws s.2 – comedy USA

Netflix Giugno 2022 Anime e Animazione

Una parte del catalogo Netflix è dedicato al mondo dell’anime e dell’animazione, vediamo le novità di Giugno:

3 – Barbie: It Takes Two s.1

6 – Action Pack – Squadra in azione

13 – Colorforms: Charlie e la città dei colori s.5-6

16 – Dead End: Paranormal Park s.1

16 – Il mondo di Karma: Video Musicali

18 – Spriggan s.1

24 – Angry Birds: Summer Madness s.2

30 – Bastard!! L’oscuro distruttore

Netflix Giugno 2022 oltre la finzione

Vediamo tutto quello che rientra nel mondo dei documentari, dei reality, degli show in arrivo a giugno su Netflix.