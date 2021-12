Andare in onda cinque giorni alla settimana con un programma di più di due ore probabilmente non bastava a Myrta Merlino, che in seguito all’uscita del suo libro Donne che sfidano la tempesta ha inaugurato una serrata promozione televisiva, in cui è stata sempre accompagnata dalla copertina del suo libro. Promozione solo sulla sua La7? No, sono stati superati ovviamente anche gli steccati aziendali per andare a promuovere la propria opera libraia in ben undici ospitate diverse.

Se Donne che sfidano la tempesta è uscito nelle librerie giovedì 21 ottobre, Myrta Merlino ha deciso di anticipare la data di uscita con la partecipazione a Otto e mezzo nella puntata di mercoledì 20 ottobre. Il lancio è stato però sostenuto da ben altre quattro immediate promozioni: domenica 24 ottobre è stata ospite di Mara Venier a Domenica in, martedì 26 ottobre è stata la volta di Porta a porta, mentre il successivo martedì 2 novembre è stata a Di Martedì dal collega Giovanna Floris, dopo essere stata già il precedente giovedì da Corrado Formigli a Piazzapulita.

Dopo una pausa di quattordici giorni Myrta Merlino è scesa nuovamente in campo con la promozione del suo libro martedì 16 novembre a La vita in diretta, dove ha preso parte al tavolo di ospiti di Alberto Matano. Finito qui? No, il contatore è ancora fermo a sei: bisogna ora aggiungere l’ospitata casalinga a Tagadà (mercoledì 24 novembre), quella in trasferta a Che succ3ede? (venerdì 26 novembre), quella dello scorso mercoledì da Massimo Giletti a Non è l’Arena, oltre che la doppietta collezionata nell’ultimo fine settimana nella sola giornata di sabato 11 dicembre, quando è stata ospite in coppia in entrambe le occasione con il compagno Marco Tardelli sia a Verissimo sia a Le parole di Massimo Gramellini.

Così si arriva a 11 ospitate, di cui 5 in Rai, 1 a Mediaset e 5 a La7: l’unica ospita a Mediaset è stata a Canale 5, dove Myrta Merlino ha messo piede per la prima volta come ha ricordato Silvia Toffanin. Da notare come invece per il proprio tour promozionale non abbia scelto i talk di Rete 4 compreso l’innocuo Quarta repubblica che non ha problemi di concorrenza diretta con trasmissioni La7.

La trasformazione di Myrta Merlino nella versione femminile di Bruno Vespa è ormai avvenuta. Ma la vera domanda è: si fermerà qui?