Appuntamento questa sera, alle 23.45 circa, su Rai 2, con Musicultura Festival, rassegna che ogni anno premia le migliori nuove proposte del cantautorato italiano. Alla conduzione dello spettacolo dal vivo, dalla suggestiva arena neoclassica simbolo delle Marche, lo Sferisterio di Macerata, ci saranno Veronica Maya e Enrico Ruggeri.

Per Enrico Ruggeri non mancherà, oltre al ruolo di conduttore, anche quello di artista e cantante, come anticipato direttamente dai suoi social:

Che bello salire sul palco senza prove, senza tastiere, senza mettersi d’accordo sui brani da suonare e fare comunque una signora performance… @musicultura @paolozanetti78 @alepolifrone @fortusacka #rocknroll #musicavera #punksnotdead #nomerda #live #nosequenze

Lo speciale dedicato alla XXXII edizione del Musicultura Festival vedrà sul palco le esibizioni di alcuni importanti ospiti: Irene Grandi, Subsonica, Ermal Meta, Ron, La Rappresentante di Lista, Michele D’Andrea, Gianmaria Coccoluto, Luciano Ganci. In programma anche l’omaggio speciale a due grandi artisti della canzone italiana recentemente scomparsi: Milva e Franco Battiato.

Per questa edizione i talenti emergenti selezionati dalla rassegna sono Caravaggio (Latina) con il brano Le cose che abbiamo amato davvero, Lorenzo Lepore (Roma) con Futuro, Mille (Velletri, RM) con La radio; e The Jab (Ivrea, TO) con Giovani favolosi.

La selezione dei brani è affidata ad un Comitato Artistico di Garanzia, che in questa XXXII edizione è composto da Francesca Archibugi, Enzo Avitabile, Claudio Baglioni, Diego Bianchi, Francesco Bianconi, Brunori Sas, Luca Carboni, Alessandro Carrera, Guido Catalano, Ennio Cavalli, Carmen Consoli, Simone Cristicchi, Gaetano Curreri, Teresa De Sio, Niccolò Fabi, Frankie hi-nrg mc, Giorgia, Dacia Maraini, Gino Paoli, Antonio Rezza, Vasco Rossi, Ron, Enrico Ruggeri, Paola Turci, Roberto Vecchioni, Sandro Veronesi e Riccardo Zanotti.

Appuntamento, quindi, questa sera, in seconda serata su Rai 2, dalle 23.45, per l’appuntamento con la rassegna “Musicultura Festival” con Enrico Ruggeri e Veronica Maya.