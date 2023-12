Nel 2024, torneranno regolarmente in onda i Music Awards, la manifestazione musicale durante la quale vengono premiati gli artisti che, nel corso dell’anno, ottengono una certificazione dalla Federazione Industria Musicale Italiana.

L’edizione 2014, che sarà la diciottesima, si terrà venerdì 13 e sabato 14 settembre 2024 all’Arena di Verona. I biglietti per le due serate dei Music Awards sono già disponibili in prevendita su TicketOne.it a partire da oggi, venerdì 29 dicembre.

Nel corso delle due serate si alterneranno sul palco i nomi più conosciuti del panorama musicale italiano che, come scritto in apertura, riceveranno uno o più premi in base ai risultati di vendita dei loro album, singoli e DVD.

In ogni edizione, vengono premiati anche i tour, secondo i dati della SIAE, e viene consegnato anche il Premio EarOne, basato sui passaggi radiofonici, più altri premi speciali. Nelle ultime edizioni, sono stati premiati anche personaggi extra-musicali.

L’ultima edizione in ordine di tempo, i TIM Music Awards 2023, è andata in onda quest’anno, precisamente il 15 e il 17 settembre, su Rai 1. La seconda serata, prevista in diretta, è stata registrata il 16 e trasmessa il 17 per lasciare spazio alla finale del campionato europeo di pallavolo maschile con protagonista la nazionale azzurra.

I conduttori, dal 2012, sono Carlo Conti e Vanessa Incontrada. La manifestazione si svolge all’Arena di Verona fin dalla terza edizione, con una pausa durata due anni, nel 2013 e nel 2014, durante i quali il premio si è svolto al Foro Italico di Roma.

Dal 2020, Rai 1 trasmette anche uno speciale legato al Music Awards, condotto da Nek e, negli ultimi due anni, da Carolina Di Domenico.

L’artista che ha ricevuto il maggior numero di riconoscimenti è Marco Mengoni, premiato ben 27 volte. Seguono Ligabue con 21 premi, Elisa e Biagio Antonacci, premiati 19 volte, Laura Pausini e Fiorella Mannoia, con 18 premi, Zucchero, premiato 17 volte, Claudio Baglioni, con 16 premi, ed Emma, premiata 15 volte.